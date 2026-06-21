Стало известно, почему ЛНЗ не взял на сборы двух лидеров команды

Черкасский ЛНЗ отправился на первый тренировочный сбор в Словению, однако тренерский штаб команды оставил в Украине сразу нескольких игроков.

Как сообщает Inside UPL, 28-летний украинский защитник Илья Путря не поехал на сбор из-за того, что утратил доверие главного тренера Виталия Пономарева. В следующем сезоне на него в Черкассах не рассчитывают. Его должен заменить Андрей Китела из «Руха».

Опорный полузащитник сборной Грузии Шота Ноникашвили не присоединился к команде из-за травмы. При этом у игрока, у которого еще год контракта с ЛНЗ, есть варианты продолжения карьеры в Европе.

Вячеслав Танковский и Марко Подоляк, как сообщает источник, летом также, вероятно, покинут команду на правах аренды.