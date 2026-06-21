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  4. Стало известно, почему ЛНЗ не взял на сборы двух лидеров команды
Украина. Премьер лига
21 июня 2026, 14:37 |
1114
0

Стало известно, почему ЛНЗ не взял на сборы двух лидеров команды

Путря и Ноникашвили могут покинуть Черкассы летом

21 июня 2026, 14:37 |
1114
0
Стало известно, почему ЛНЗ не взял на сборы двух лидеров команды
ЛНЗ Черкассы
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Черкасский ЛНЗ отправился на первый тренировочный сбор в Словению, однако тренерский штаб команды оставил в Украине сразу нескольких игроков.

Как сообщает Inside UPL, 28-летний украинский защитник Илья Путря не поехал на сбор из-за того, что утратил доверие главного тренера Виталия Пономарева. В следующем сезоне на него в Черкассах не рассчитывают. Его должен заменить Андрей Китела из «Руха».

Опорный полузащитник сборной Грузии Шота Ноникашвили не присоединился к команде из-за травмы. При этом у игрока, у которого еще год контракта с ЛНЗ, есть варианты продолжения карьеры в Европе.

Вячеслав Танковский и Марко Подоляк, как сообщает источник, летом также, вероятно, покинут команду на правах аренды.

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Илья Путря Шота Ноникашвили ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы Виталий Пономарев
Андрей Плыгун Источник: Inside UPL
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