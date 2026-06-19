Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Василий КАЮК: «Григорчук называл этого легионера ЛНЗ строителем»
Украина. Премьер лига
19 июня 2026, 15:03 |
999
0

Василий КАЮК: «Григорчук называл этого легионера ЛНЗ строителем»

Топ-менеджер «фиолетовых» рассказал о трансферах Евгения Тарасенко

19 июня 2026, 15:03 |
999
0
Василий КАЮК: «Григорчук называл этого легионера ЛНЗ строителем»
ФК ЛНЗ. Василий Каюк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Генеральный директор Черкасского ЛНЗ Василий Каюк рассказал о работе бывшего спортивного директора «фиолетовых» Евгения Тарасенко, вспомнив, как Роман Григорчук называл одного из нынешних лидеров команды.

– Селекция Тарасенко была достаточно интересной. Были классные футболисты для украинского рынка. Да, она была яркой и разнообразной, но расхлебывать определённые последствия пришлось ведь вам?

– Расхлебывать пришлось президенту – он вкладывает деньги, а я просто говорю, какие мне нужны футболисты, а какие – нет. Сейчас играет много футболистов, которых привёл именно Евгений Владимирович. Они не играли при нём, а сейчас — играют.

Например, Ассинор. Он в конце прошлого сезона восстановился после травмы, но не играл. Его Роман Григорчук называл «строителем» — это правда.

– Ассинора? В каком смысле?

– В том, что он вообще не футболист. Если говорить именно о легионерах, то Яшари – топ-трансфер, Оба – топ-трансфер. Беннет нам тоже сейчас помог. Это тоже трансферы Евгения Владимировича. Он совершал качественные трансферы, но была и другая сторона медали: Халайла, Ангелов, Молло Бессала, Момо, Эйнел Соареш. Я ещё многих не упомяну, – сказал Каюк.

В сезоне 2025/26 ЛНЗ завоевал историческое серебро УПЛ, а Марк Ассинор был одним из ключевых игроков в команде Виталия Пономарева. Нападающий провел 28 матчей в чемпионате, забив 8 голов и отдав 2 голевые передачи.

По теме:
Финалист еврокубка сделал Роме предложение по поводу Довбика
ОФИЦИАЛЬНО. От Сидорчука в Польшу: экс-игрок Зори нашел новый клуб
НАГОРНЯК: «Это единственный игрок Динамо, которого можно продать дорого»
Василий Каюк ЛНЗ Черкассы Марк Ассинор Евгений Тарасенко трансферы Матей Ангелов Мухаррем Яшари трансферы УПЛ Проспер Оба Роман Григорчук
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Кендзера вернулся в киевское Динамо
Футбол | 19 июня 2026, 12:01 17
ОФИЦИАЛЬНО. Кендзера вернулся в киевское Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Кендзера вернулся в киевское Динамо

Стороны подписали контракт на два года

Динамо вернет своего бывшего капитана
Футбол | 19 июня 2026, 11:38 6
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана

Сидорчук будет работать в структуре клуба

ОФИЦИАЛЬНО. Есть сюрпризы. Известно, с кем сыграет ЛНЗ на сборах в Словении
Футбол | 19.06.2026, 14:41
ОФИЦИАЛЬНО. Есть сюрпризы. Известно, с кем сыграет ЛНЗ на сборах в Словении
ОФИЦИАЛЬНО. Есть сюрпризы. Известно, с кем сыграет ЛНЗ на сборах в Словении
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
Волейбол | 18.06.2026, 16:50
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
Футбол | 18.06.2026, 16:52
Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
18.06.2026, 14:03
Бокс
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
18.06.2026, 09:17 4
Футбол
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
18.06.2026, 09:13 2
Бокс
Чисора объяснил, почему Усик не хочет боксировать с Кабайелом
Чисора объяснил, почему Усик не хочет боксировать с Кабайелом
17.06.2026, 17:34
Бокс
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
18.06.2026, 10:43
Футбол
Михаил Мудрик отправился в Италию
Михаил Мудрик отправился в Италию
18.06.2026, 11:22 18
Футбол
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
19.06.2026, 12:24 5
Футбол
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
18.06.2026, 23:23
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем