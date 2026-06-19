Василий КАЮК: «Григорчук называл этого легионера ЛНЗ строителем»

Генеральный директор Черкасского ЛНЗ Василий Каюк рассказал о работе бывшего спортивного директора «фиолетовых» Евгения Тарасенко, вспомнив, как Роман Григорчук называл одного из нынешних лидеров команды.

– Селекция Тарасенко была достаточно интересной. Были классные футболисты для украинского рынка. Да, она была яркой и разнообразной, но расхлебывать определённые последствия пришлось ведь вам?

– Расхлебывать пришлось президенту – он вкладывает деньги, а я просто говорю, какие мне нужны футболисты, а какие – нет. Сейчас играет много футболистов, которых привёл именно Евгений Владимирович. Они не играли при нём, а сейчас — играют.

Например, Ассинор. Он в конце прошлого сезона восстановился после травмы, но не играл. Его Роман Григорчук называл «строителем» — это правда.

– Ассинора? В каком смысле?

– В том, что он вообще не футболист. Если говорить именно о легионерах, то Яшари – топ-трансфер, Оба – топ-трансфер. Беннет нам тоже сейчас помог. Это тоже трансферы Евгения Владимировича. Он совершал качественные трансферы, но была и другая сторона медали: Халайла, Ангелов, Молло Бессала, Момо, Эйнел Соареш. Я ещё многих не упомяну, – сказал Каюк.

В сезоне 2025/26 ЛНЗ завоевал историческое серебро УПЛ, а Марк Ассинор был одним из ключевых игроков в команде Виталия Пономарева. Нападающий провел 28 матчей в чемпионате, забив 8 голов и отдав 2 голевые передачи.