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  4. Милевский обратился к экс-игроку Барселоны, ставшем прихвостнем лукашенко
Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 06:32 |
1076
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Милевский обратился к экс-игроку Барселоны, ставшем прихвостнем лукашенко

Артем – об известных спортсменах из беларуси

22 июня 2026, 06:32 |
1076
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Милевский обратился к экс-игроку Барселоны, ставшем прихвостнем лукашенко
Instagram. Артем Милевский
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Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на молчание известных спортсменов из беларуси по поводу ситуации в Украине. Одним из таких спортсменов является бывший футболист «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб.

– А что скажешь о белорусских футболистах? Например, Александр Глеб часто ездит в россию и выступает в выставочных матчах в стране-агрессоре. Казалось бы, человек играл за «Барселону» и «Арсенал», у него должно было бы быть какое-то европейское видение...

– Пока они сами на себе не почувствуют то, что мы переживаем в Украине, они этого не поймут. Все же смотрят мои сторис, которые я записываю из Киева, все те ребята, с которыми я играл на одном футбольном поле. Но мне мало кто из них написал.

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Александр Глеб Артем Милевский российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Глеб ще той контрацептив!
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