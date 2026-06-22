Милевский обратился к экс-игроку Барселоны, ставшем прихвостнем лукашенко

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на молчание известных спортсменов из беларуси по поводу ситуации в Украине. Одним из таких спортсменов является бывший футболист «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб.

– А что скажешь о белорусских футболистах? Например, Александр Глеб часто ездит в россию и выступает в выставочных матчах в стране-агрессоре. Казалось бы, человек играл за «Барселону» и «Арсенал», у него должно было бы быть какое-то европейское видение...

– Пока они сами на себе не почувствуют то, что мы переживаем в Украине, они этого не поймут. Все же смотрят мои сторис, которые я записываю из Киева, все те ребята, с которыми я играл на одном футбольном поле. Но мне мало кто из них написал.