Германия впервые с 2014 вышла в плей-офф ЧМ. Тогда немцы выиграли трофей
Подопечные Юлиана Нагельсманн выиграли два стартовых тура в группе Е
Сборная Германии по футболу впервые с 2014 года вышла в плей-офф чемпионата мира.
Подопечные Юлиана Нагельсманна выиграли два стартовых тура в группе Е, переиграв Кюрасао (7:1) и Кот-д'Ивуар (2:1).
Немцы также впервые за 20 лет выиграли два стартовых матча на мундиалях.
В 2014 году Германия в итоге выиграла трофей ЧМ, одолев в финале Аргентину (1:0).
В последнем туре квартета Е ЧМ-2026 Германия встретится с командой Эквадора.
Всего у Германии четыре трофея Кубка мира. Помимо 2014 года, немцы также становились чемпионами мира в 1954, 1974 и 1990 годах.
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