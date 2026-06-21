Германия впервые с 2014 вышла в плей-офф ЧМ. Тогда немцы выиграли трофей

Сборная Германии по футболу впервые с 2014 года вышла в плей-офф чемпионата мира.

Подопечные Юлиана Нагельсманна выиграли два стартовых тура в группе Е, переиграв Кюрасао (7:1) и Кот-д'Ивуар (2:1).

Немцы также впервые за 20 лет выиграли два стартовых матча на мундиалях.

В 2014 году Германия в итоге выиграла трофей ЧМ, одолев в финале Аргентину (1:0).

В последнем туре квартета Е ЧМ-2026 Германия встретится с командой Эквадора.

Всего у Германии четыре трофея Кубка мира. Помимо 2014 года, немцы также становились чемпионами мира в 1954, 1974 и 1990 годах.

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