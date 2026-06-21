Был без клуба, а теперь играет на ЧМ. Невероятная история экс-форварда АПЛ
Юрген Локадия помог Кюрасао впервые выйти на мундиаль
Нападающий сборной Кюрасао Юрген Локадия стал героем одной из самых необычных историй чемпионата мира-2026.
Когда Кюрасао боролось за путевку на мундиаль, 32-летний форвард даже не имел клуба. До этого он вылетел с «Интерсити» в четвертый дивизион Испании, после чего его контракт был расторгнут.
Ранее Локадия считался перспективным форвардом ПСВ, был близок к сборной Нидерландов и в 2018 году стал рекордным трансфером «Брайтона» за 15 млн фунтов. Однако в АПЛ он забил лишь 6 голов в 46 матчах, а затем выступал в США, Германии, Иране, Китае и низших лигах Испании.
В 2023 году футболист сменил спортивное гражданство и начал играть за Кюрасао. Именно с этой сборной он вернулся на большую сцену.
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«В прошлом сезоне я играл в третьем дивизионе Испании, а уже через год – на чемпионате мира. Я этого не ожидал. Последний матч квалификации я провел без клуба, без тренировок и ритма – и мы вышли на ЧМ», – рассказал Локадия.
Сейчас форвард играет за «Майами» во втором дивизионе США. Кроме футбола, он занимается музыкой и выступает под DJ-именем LOCA.
На старте ЧМ-2026 Кюрасао проиграло Германии со счетом 1:7. Впереди у команды матчи против Эквадора и Кот-д’Ивуара, где она попытается реабилитироваться.
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