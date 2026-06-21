На травяном турнире ATP 500 в Лондоне определена финальная пара
В битве за трофей сойдутся Франсиско Черундоло и Томми Пол
На травяном турнире ATP 500 в Лондоне (Великобритания) определена финальная пара.
В борьбе за трофей сойдутся аргентинский теннисист Франсиско Черундоло (ATP 27) и американец Томми Пол (ATP 28).
В полуфинале Черундоло одолел американца Брэндона Накашиму (ATP 32) в трех сетах за 2 часа и 43 минуты – 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.
Это была первая очная встреча игроков.
Пол оказался сильнее француза Уго Умбера (ATP 33). Американец одержал победу в двух сетах за 1 час и 19 минут – 6:3, 6:3.
Это была третья очная встреча соперников. Томми в третий раз одолел Умбера.
Пол и Черундоло семь раз играли между собой. Франсиско лидирует 5:2 по встречам.
Для американца это будет 11-й финал в карьере и четвертый в сезоне-2026, а для аргентинца это будет восьмой финал за карьеру и первый на турнире категории ATP 500.
ATP 500 Лондон. Трава, 1/2 финала
Брэндон Накашима – Франсиско Черундоло [7] – 7:6 (7:5), 3:6, 4:6
Томми Пол [8] – Уго Умбер – 6:3, 6:3
ATP 500 Лондон. Трава, финал
Франсиско Черундоло [7] – Томми Пол [8]
Видеообзор полуфинальных матчей
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