На травяном турнире ATP 500 в Лондоне определена финальная пара

На травяном турнире ATP 500 в Лондоне (Великобритания) определена финальная пара.

В борьбе за трофей сойдутся аргентинский теннисист Франсиско Черундоло (ATP 27) и американец Томми Пол (ATP 28).

В полуфинале Черундоло одолел американца Брэндона Накашиму (ATP 32) в трех сетах за 2 часа и 43 минуты – 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Это была первая очная встреча игроков.

Пол оказался сильнее француза Уго Умбера (ATP 33). Американец одержал победу в двух сетах за 1 час и 19 минут – 6:3, 6:3.

Это была третья очная встреча соперников. Томми в третий раз одолел Умбера.

Пол и Черундоло семь раз играли между собой. Франсиско лидирует 5:2 по встречам.

Для американца это будет 11-й финал в карьере и четвертый в сезоне-2026, а для аргентинца это будет восьмой финал за карьеру и первый на турнире категории ATP 500.

ATP 500 Лондон. Трава, 1/2 финала

Брэндон Накашима – Франсиско Черундоло [7] – 7:6 (7:5), 3:6, 4:6

Томми Пол [8] – Уго Умбер – 6:3, 6:3

ATP 500 Лондон. Трава, финал

Франсиско Черундоло [7] – Томми Пол [8]

Видеообзор полуфинальных матчей