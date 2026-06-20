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  4. Анастасия Соболева – Ван Сию. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 июня 2026, 17:10 |
444
0

Анастасия Соболева – Ван Сию. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 125 в Брешии

20 июня 2026, 17:10 |
444
0
Анастасия Соболева – Ван Сию. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Анастасия Соболева
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20 июня украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 328) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Брешии, Италия.

В полуфинале украинка сыграет против первой сеяной Ван Сию (Китай, WTA 101). Встреча начнется в 17:05 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале поборется либо с Майяр Шериф, либо с Элизарой Яневой.

📺 Видеотрансляция

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Анастасия Соболева Ван Сию смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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