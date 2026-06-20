WTA20 июня 2026, 17:10 |
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Анастасия Соболева – Ван Сию. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 125 в Брешии
20 июня 2026, 17:10 |
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20 июня украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 328) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Брешии, Италия.
В полуфинале украинка сыграет против первой сеяной Ван Сию (Китай, WTA 101). Встреча начнется в 17:05 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в финале поборется либо с Майяр Шериф, либо с Элизарой Яневой.
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