Винченцо МОНТЕЛЛА: «Мне очень, очень жаль. От нас были большие ожидания»
Коуч сборной Турции объяснил поражение от сборной Парагвая (0:1)
Главный тренер национальной сборной Турции Винченцо Монтелла поделился эмоциями после минимального поражения своей команды (0:1) от сборной Парагвая, после которой турки потеряли все шансы на выход в плей-офф ЧМ-2026.
«Мне очень, очень жаль. От нашей страны были большие ожидания. Наши собственные ожидания тоже были высокими. Мне очень жаль и от имени Турецкой футбольной федерации – я знаю, насколько упорно там работают. Я знаю, как тяжело работают футболисты.
Я в футболе уже 35 лет. Обычно такое случается раз в 50 лет, но с нами это произошло в двух матчах подряд! В двух матчах было 65 ударов! И это я еще не говорю о контроле мяча! Удача была не на нашей стороне», – сказал Монтелла сразу после игры.
Национальная сборная Турции проваливает ЧМ-2026. Подопечные Винченцо Монтеллы уступили Австралии (0:2) и Парагваю (0:1). В третьем туре Турция сыграет против США.
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