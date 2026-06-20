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  4. Винченцо МОНТЕЛЛА: «Мне очень, очень жаль. От нас были большие ожидания»
Чемпионат мира
20 июня 2026, 10:52 | Обновлено 20 июня 2026, 11:06
617
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Винченцо МОНТЕЛЛА: «Мне очень, очень жаль. От нас были большие ожидания»

Коуч сборной Турции объяснил поражение от сборной Парагвая (0:1)

20 июня 2026, 10:52 | Обновлено 20 июня 2026, 11:06
617
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Винченцо МОНТЕЛЛА: «Мне очень, очень жаль. От нас были большие ожидания»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винченцо Монтелла
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Главный тренер национальной сборной Турции Винченцо Монтелла поделился эмоциями после минимального поражения своей команды (0:1) от сборной Парагвая, после которой турки потеряли все шансы на выход в плей-офф ЧМ-2026.

«Мне очень, очень жаль. От нашей страны были большие ожидания. Наши собственные ожидания тоже были высокими. Мне очень жаль и от имени Турецкой футбольной федерации – я знаю, насколько упорно там работают. Я знаю, как тяжело работают футболисты.

Я в футболе уже 35 лет. Обычно такое случается раз в 50 лет, но с нами это произошло в двух матчах подряд! В двух матчах было 65 ударов! И это я еще не говорю о контроле мяча! Удача была не на нашей стороне», – сказал Монтелла сразу после игры.

Национальная сборная Турции проваливает ЧМ-2026. Подопечные Винченцо Монтеллы уступили Австралии (0:2) и Парагваю (0:1). В третьем туре Турция сыграет против США.

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Винченцо Монтелла сборная Турции по футболу сборная Парагвая по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник
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Комментарии 1
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это вам не евры, хотя бывает и на еврах обламывается тем, кто везуч на ЧМ (спросите у Хорватии) зачёркнуто
весь футбол ровно никто не проходит этим он и прекрасен
п.с.
турков на чм-54 в топ-10 (9-е место) вывел тренер с гражданством Италии
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