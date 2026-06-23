Жирона сообщила цену, которую придется заплатить за Цыганкова

Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков с высокой вероятностью покинет нынешний клуб во время летнего трансферного окна.

Футболист не планирует оставаться в команде, которая вылетела из элитного дивизиона по итогам прошлого сезона и продолжает поиск оптимальных вариантов для продолжения карьеры.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, представитель Ла Лиги не будет препятствовать трансферу 28-летнего игрока и определился с ценой, которую планирует получить за украинца:

«Жирона» хочет заработать на трансфере Цыганкова ориентировочно около десяти миллионов евро, однако, к сожалению, так складывается, что в испанской Ла Лиге спроса на него нет», – рассказал журналист.

Вингер имеет несколько предложений – от американского «Нью-Йорк Сити» и турецкого «Трабзонспора», однако надеется остаться в чемпионате Испании.