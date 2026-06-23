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  4. Жирона сообщила цену, которую придется заплатить за Цыганкова
Испания
23 июня 2026, 13:47 |
256
0

Жирона сообщила цену, которую придется заплатить за Цыганкова

Трансфер футболиста сборной Украины принесет каталонскому клубу около десяти миллионов евро

23 июня 2026, 13:47 |
256
0
Жирона сообщила цену, которую придется заплатить за Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков с высокой вероятностью покинет нынешний клуб во время летнего трансферного окна.

Футболист не планирует оставаться в команде, которая вылетела из элитного дивизиона по итогам прошлого сезона и продолжает поиск оптимальных вариантов для продолжения карьеры.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, представитель Ла Лиги не будет препятствовать трансферу 28-летнего игрока и определился с ценой, которую планирует получить за украинца:

«Жирона» хочет заработать на трансфере Цыганкова ориентировочно около десяти миллионов евро, однако, к сожалению, так складывается, что в испанской Ла Лиге спроса на него нет», – рассказал журналист.

Вингер имеет несколько предложений – от американского «Нью-Йорк Сити» и турецкого «Трабзонспора», однако надеется остаться в чемпионате Испании.

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Жирона Виктор Цыганков Игорь Бурбас трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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