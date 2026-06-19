Де Минаур вылетел. Определены все полуфиналисты на ATP 500 в Лондоне

На травяном турнире ATP 500 в Лондоне завершились четвертьфинальные поединки и определены пары 1/2 финала.

Американский теннисист Брэндон Накашима (ATP 32) одолел первого сеяного, австралийца Алекса де Минаура (ATP 6) в двух сетах и в полуфинале встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло (ATP 27). Черундоло в 1/4 финала обыграл британца Артура Фери (ATP 140) в трех сетах.

Американец Томми Пол (ATP 28) переиграл испанца Алехандро Давидовича-Фокина (ATP 22) в двух партиях и далее сыграет с французом Уго Умбером (ATP 33), который одолел австралийца Ринки Хидзиката в двух сетах.

ATP 500 Лондон. Трава, 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Алекс де Минаур [1] – Брэндон Накашима – 5:7, 3:6

Артур Фери [WC] – Франсиско Черундоло [7] – 6:7 (1:7), 6:3, 4:6

Нижняя часть сетки

Томми Пол [8] – Алехандро Давидович-Фокина [4] – 6:3, 7:6 (7:4)

Уго Умбер – Ринки Хидзиката [Q] – 6:1, 6:2

ATP 500 Лондон. Трава, 1/2 финала

Брэндон Накашима – Франсиско Черундоло [7]

Томми Пол [8] – Уго Умбер

Видеообзор четвертьфинальных поединков

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