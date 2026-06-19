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  4. Элина Свитолина – Александра Эала. Поражение в Берлине. Видеообзор матча
WTA
19 июня 2026, 22:27 |
911
0

Элина Свитолина – Александра Эала. Поражение в Берлине. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTА 500 в Германии

19 июня 2026, 22:27 |
911
0
Элина Свитолина – Александра Эала. Поражение в Берлине. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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19 июня украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Александре Эале в четвертьфинале турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

Украинка потерпела поражение в двух сетах со счетом 3:6, 4:6 за 1 час и 25 минут. Это было первое очное противостояние соперниц.

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Эала в полуфинале Берлина встретится с Линдой Носковой.

WTA 500 Берлин. Трава, 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) [6] – Александра Эала (Филиппины) – 3:6, 4:6

Видеообзор матча

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Элина Свитолина – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Александра Эала WTA Берлин теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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