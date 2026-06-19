Элина Свитолина – Александра Эала. Поражение в Берлине. Видеообзор матча

Эала в полуфинале Берлина встретится с Линдой Носковой.

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Украинка потерпела поражение в двух сетах со счетом 3:6, 4:6 за 1 час и 25 минут. Это было первое очное противостояние соперниц.

19 июня украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Александре Эале в четвертьфинале турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

Sport.ua

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