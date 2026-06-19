Чемпионат мира 2026. Расписание матчей и прогнозы на 19 июня

Вечером 19 июня и в ночь на 20 число (девятый игровой день) на чемпионате мира 2026 по футболу будут сыграны матчи вторых туров в группах A и B.

В 22:00 по Киеву на Люмен Филд очное противостояние начнут сборные США и Австралии. Американцы и австралийцы в квартете D выступают с командами Турции и Парагваем, которые встретятся друг с другом в 06:00 на стадионе Левайс в город Санта-Кларе.

В 01:00 на Джилетт в Фоксборо поединок проведут сборные Шотландии и Марокко. Шотландцы и марокканцы в группе С играют также с Бразилией и Гаити. Канадцы и катарцы стартуют в 03:30 на Линкольн Файненшел Филд в Филадельции.

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Видеотрансляции всех матчей чемпионата мира 2026 в Украине будут доступны на сервисе MEGOGO.

США – Австралия (19.06. 22:00)

Стадион: Люмен Фиол, Сиэттл

Главный арбитр: Феликс Цвайер, Германия

Главные тренера: Маурисио Почеттино (США) и Тони Попович (Австралия)

Турция – Парагвай (20.06. 06:00)

Стадион: Левайс, Санта-Клара

Главный арбитр: Иван Бартон, Сальвадор

Главные тренера: Винченцо Монтелла (Турция) и Густаво Альфаро (Парагвай)

Календарь матчей группы D

13.06. 04:00. США – Парагвай – 4:1

– Парагвай – 4:1 14.06. 07:00. Австралия – Турция – 2:0

– Турция – 2:0 19.06. 22:00. США – Австралия

20.06. 06:00. Турция – Парагвай

26.06. 05:00. Турция – США

26.06. 05:00. Парагвай – Австралия

Группа D

Группа D Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 США 1 1 0 0 4 - 1 19.06.26 22:00 США - Австралия 13.06.26 США 4:1 Парагвай 3 2 Австралия 1 1 0 0 2 - 0 19.06.26 22:00 США - Австралия 14.06.26 Австралия 2:0 Турция 3 3 Турция 1 0 0 1 0 - 2 20.06.26 06:00 Турция - Парагвай 14.06.26 Австралия 2:0 Турция 0 4 Парагвай 1 0 0 1 1 - 4 20.06.26 06:00 Турция - Парагвай 13.06.26 США 4:1 Парагвай 0 Полная таблица

Шотландия – Марокко (20.06. 01:00)

Стадион: Джилетт, Фоксборо

Главный арбитр: Илгиз Танташев, Узбекистан

Главные тренера: Стив Кларк (Шотландия) и Мохамед Уахби (Марокко)

Бразилия – Гаити (20.06. 03:30)

Стадион: Линкольн Файненшел Филд, Филадельфия

Главный арбитр: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес, Испания

Главные тренера: Карло Анчелотти (Бразилия) и Себастьен Минье (Гаити)

Календарь матчей группы С

14.06. 01:00. Бразилия – Марокко – 1:1

14.06. 04:00. Гаити – Шотландия – 0:1

– 0:1 20.06. 01:00. Шотландия – Марокко

20.06. 03:30. Бразилия – Гаити

25.06. 01:00. Шотландия – Бразилия

25.06. 01:00. Марокко – Гаити

Группа С

Группа С Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Шотландия 1 1 0 0 1 - 0 20.06.26 01:00 Шотландия - Марокко 14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия 3 2 Марокко 1 0 1 0 1 - 1 20.06.26 01:00 Шотландия - Марокко 14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко 1 3 Бразилия 1 0 1 0 1 - 1 20.06.26 03:30 Бразилия - Гаити 14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко 1 4 Гаити 1 0 0 1 0 - 1 20.06.26 03:30 Бразилия - Гаити 14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия 0 Полная таблица

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