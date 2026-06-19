Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионат мира 2026. Расписание матчей и прогнозы на 19 июня
Чемпионат мира
19 июня 2026, 21:35 | Обновлено 19 июня 2026, 21:40
222
0

Чемпионат мира 2026. Расписание матчей и прогнозы на 19 июня

В пятницу вечером и в ночь на субботу состоятся поединки 2-го тура в группах C и D

19 июня 2026, 21:35 | Обновлено 19 июня 2026, 21:40
222
0
Чемпионат мира 2026. Расписание матчей и прогнозы на 19 июня
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вечером 19 июня и в ночь на 20 число (девятый игровой день) на чемпионате мира 2026 по футболу будут сыграны матчи вторых туров в группах A и B.

В 22:00 по Киеву на Люмен Филд очное противостояние начнут сборные США и Австралии. Американцы и австралийцы в квартете D выступают с командами Турции и Парагваем, которые встретятся друг с другом в 06:00 на стадионе Левайс в город Санта-Кларе.

В 01:00 на Джилетт в Фоксборо поединок проведут сборные Шотландии и Марокко. Шотландцы и марокканцы в группе С играют также с Бразилией и Гаити. Канадцы и катарцы стартуют в 03:30 на Линкольн Файненшел Филд в Филадельции.

Sport.ua проведет текстовые, видеотрансляции матчей. Следите за сайтом Sport.ua, чтобы первым получать самые важные новости с ЧМ-2026!

Видеотрансляции всех матчей чемпионата мира 2026 в Украине будут доступны на сервисе MEGOGO.

США – Австралия (19.06. 22:00)

  • Стадион: Люмен Фиол, Сиэттл
  • Главный арбитр: Феликс Цвайер, Германия
  • Главные тренера: Маурисио Почеттино (США) и Тони Попович (Австралия)

Турция – Парагвай (20.06. 06:00)

  • Стадион: Левайс, Санта-Клара
  • Главный арбитр: Иван Бартон, Сальвадор
  • Главные тренера: Винченцо Монтелла (Турция) и Густаво Альфаро (Парагвай)

Календарь матчей группы D

  • 13.06. 04:00. США – Парагвай – 4:1
  • 14.06. 07:00. Австралия – Турция – 2:0
  • 19.06. 22:00. США – Австралия
  • 20.06. 06:00. Турция – Парагвай
  • 26.06. 05:00. Турция – США
  • 26.06. 05:00. Парагвай – Австралия

Группа D

Группа D Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 США 1 1 0 0 4 - 1 19.06.26 22:00 США - Австралия13.06.26 США 4:1 Парагвай 3
2 Австралия 1 1 0 0 2 - 0 19.06.26 22:00 США - Австралия14.06.26 Австралия 2:0 Турция 3
3 Турция 1 0 0 1 0 - 2 20.06.26 06:00 Турция - Парагвай14.06.26 Австралия 2:0 Турция 0
4 Парагвай 1 0 0 1 1 - 4 20.06.26 06:00 Турция - Парагвай13.06.26 США 4:1 Парагвай 0
Полная таблица

Шотландия – Марокко (20.06. 01:00)

  • Стадион: Джилетт, Фоксборо
  • Главный арбитр: Илгиз Танташев, Узбекистан
  • Главные тренера: Стив Кларк (Шотландия) и Мохамед Уахби (Марокко)

Бразилия – Гаити (20.06. 03:30)

  • Стадион: Линкольн Файненшел Филд, Филадельфия
  • Главный арбитр: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес, Испания
  • Главные тренера: Карло Анчелотти (Бразилия) и Себастьен Минье (Гаити)

Календарь матчей группы С

  • 14.06. 01:00. Бразилия – Марокко – 1:1
  • 14.06. 04:00. Гаити – Шотландия – 0:1
  • 20.06. 01:00. Шотландия – Марокко
  • 20.06. 03:30. Бразилия – Гаити
  • 25.06. 01:00. Шотландия – Бразилия
  • 25.06. 01:00. Марокко – Гаити

Группа С

Группа С Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шотландия 1 1 0 0 1 - 0 20.06.26 01:00 Шотландия - Марокко14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия 3
2 Марокко 1 0 1 0 1 - 1 20.06.26 01:00 Шотландия - Марокко14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко 1
3 Бразилия 1 0 1 0 1 - 1 20.06.26 03:30 Бразилия - Гаити14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко 1
4 Гаити 1 0 0 1 0 - 1 20.06.26 03:30 Бразилия - Гаити14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия 0
Полная таблица

Инфографика

По теме:
ВИДЕО. Сборная США благодаря автоголу вышла вперед в матче против Австралии
США – Австралия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Спортивный врач удивил сроком восстановления канадца после перелома ноги
ЧМ-2026 по футболу расписание сборная США по футболу сборная Австралии по футболу сборная Турции по футболу сборная Парагвая по футболу сборная Шотландии по футболу сборная Марокко по футболу сборная Гаити по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
Футбол | 19 июня 2026, 08:32 9
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины

Пьерлуиджи прокомментировал эпизод в матче против Алжира

Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Футбол | 19 июня 2026, 09:16 5
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо

Летом команду должен покинуть Диалло

Бразилия – Гаити. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Футбол | 19.06.2026, 20:31
Бразилия – Гаити. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Бразилия – Гаити. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
Футбол | 19.06.2026, 07:32
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
Томаш Кендзера станет самым высокооплачиваемым игроком Динамо
Футбол | 19.06.2026, 13:11
Томаш Кендзера станет самым высокооплачиваемым игроком Динамо
Томаш Кендзера станет самым высокооплачиваемым игроком Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
18.06.2026, 08:22 1
Бокс
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
18.06.2026, 07:02 10
Футбол
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
19.06.2026, 15:28 1
Бокс
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана
19.06.2026, 11:38 6
Футбол
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
18.06.2026, 23:23
Теннис
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
18.06.2026, 16:50 1
Волейбол
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
18.06.2026, 10:43 1
Футбол
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
19.06.2026, 11:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем