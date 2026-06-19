Чемпионат мира 2026. Расписание матчей и прогнозы на 19 июня
В пятницу вечером и в ночь на субботу состоятся поединки 2-го тура в группах C и D
Вечером 19 июня и в ночь на 20 число (девятый игровой день) на чемпионате мира 2026 по футболу будут сыграны матчи вторых туров в группах A и B.
В 22:00 по Киеву на Люмен Филд очное противостояние начнут сборные США и Австралии. Американцы и австралийцы в квартете D выступают с командами Турции и Парагваем, которые встретятся друг с другом в 06:00 на стадионе Левайс в город Санта-Кларе.
В 01:00 на Джилетт в Фоксборо поединок проведут сборные Шотландии и Марокко. Шотландцы и марокканцы в группе С играют также с Бразилией и Гаити. Канадцы и катарцы стартуют в 03:30 на Линкольн Файненшел Филд в Филадельции.
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США – Австралия (19.06. 22:00)
- Стадион: Люмен Фиол, Сиэттл
- Главный арбитр: Феликс Цвайер, Германия
- Главные тренера: Маурисио Почеттино (США) и Тони Попович (Австралия)
Турция – Парагвай (20.06. 06:00)
- Стадион: Левайс, Санта-Клара
- Главный арбитр: Иван Бартон, Сальвадор
- Главные тренера: Винченцо Монтелла (Турция) и Густаво Альфаро (Парагвай)
Календарь матчей группы D
- 13.06. 04:00. США – Парагвай – 4:1
- 14.06. 07:00. Австралия – Турция – 2:0
- 19.06. 22:00. США – Австралия
- 20.06. 06:00. Турция – Парагвай
- 26.06. 05:00. Турция – США
- 26.06. 05:00. Парагвай – Австралия
Группа D
|Группа D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|США
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|19.06.26 22:00 США - Австралия13.06.26 США 4:1 Парагвай
|3
|2
|Австралия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|19.06.26 22:00 США - Австралия14.06.26 Австралия 2:0 Турция
|3
|3
|Турция
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|20.06.26 06:00 Турция - Парагвай14.06.26 Австралия 2:0 Турция
|0
|4
|Парагвай
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|20.06.26 06:00 Турция - Парагвай13.06.26 США 4:1 Парагвай
|0
Шотландия – Марокко (20.06. 01:00)
- Стадион: Джилетт, Фоксборо
- Главный арбитр: Илгиз Танташев, Узбекистан
- Главные тренера: Стив Кларк (Шотландия) и Мохамед Уахби (Марокко)
Бразилия – Гаити (20.06. 03:30)
- Стадион: Линкольн Файненшел Филд, Филадельфия
- Главный арбитр: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес, Испания
- Главные тренера: Карло Анчелотти (Бразилия) и Себастьен Минье (Гаити)
Календарь матчей группы С
- 14.06. 01:00. Бразилия – Марокко – 1:1
- 14.06. 04:00. Гаити – Шотландия – 0:1
- 20.06. 01:00. Шотландия – Марокко
- 20.06. 03:30. Бразилия – Гаити
- 25.06. 01:00. Шотландия – Бразилия
- 25.06. 01:00. Марокко – Гаити
Группа С
|Группа С
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шотландия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|20.06.26 01:00 Шотландия - Марокко14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия
|3
|2
|Марокко
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|20.06.26 01:00 Шотландия - Марокко14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко
|1
|3
|Бразилия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|20.06.26 03:30 Бразилия - Гаити14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко
|1
|4
|Гаити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|20.06.26 03:30 Бразилия - Гаити14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия
|0
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