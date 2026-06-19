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Чемпионат мира
19 июня 2026, 19:49 | Обновлено 19 июня 2026, 19:58
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ЧМ-2026. Матчи 2-го тура, 19 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 июня видеотрансляцию матчей чемпионата мира 2026

19 июня 2026, 19:49 | Обновлено 19 июня 2026, 19:58
124
0
ЧМ-2026. Матчи 2-го тура, 19 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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​​​Вечером 19 июня проходят матчи второго тура чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию 4 поединков 2-го тура мундиаля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

В этот игровой день пройдут матчи: 22:00. США – Австралия, 01:00. Шотландия – Марокко, 03:30. Бразилия – Гаити, 06:00. Турция – Парагвай

48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.

Чемпионат мира 2026 по футболу

2-й тур, 19 июня 2026

  • 19.06.26. 22:00. США – Австралия
  • 20.06.26. 01:00. Шотландия – Марокко
  • 20.06.26. 03:30. Бразилия – Гаити
  • 20.06.26. 06:00. Турция – Парагвай

Состав групп и турнирное положение ЧМ-2026

  • 🔹 Группа A: Мексика (6 очков), Южная Корея (3), Чехия (1), ЮАР (1)
  • 🔹 Группа B: Канада (4), Швейцария (4), Босния и Герцеговина (1), Катар (1)
  • 🔹 Группа C: Шотландия (3), Марокко (1), Бразилия (1), Гаити (0)
  • 🔹 Группа D: США (3), Австралия (3), Турция (0), Парагвай (0)
  • 🔹 Группа E: Германия (3), Кот-д’Ивуар (3), Эквадор (0), Кюрасао (0)
  • 🔹 Группа F: Швеция (3), Япония (1), Нидерланды (1), Тунис (0)
  • 🔹 Группа G: Новая Зеландия (1), Иран (1), Бельгия (1), Египет (1)
  • 🔹 Группа H: Уругвай (1), Саудовская Аравия (1), Испания (1), Кабо-Верде (1)
  • 🔹 Группа I: Норвегия (3), Франция (3), Сенегал (0), Ирак (0)
  • 🔹 Группа J: Аргентина (3), Австрия (3), Иордания (0), Алжир (0)
  • 🔹 Группа K: Колумбия (3), ДР Конго (1), Португалия (1), Узбекистан (0)
  • 🔹 Группа L: Англия (3), Гана (3), Панама (0), Хорватия (0)

Инфографика

19.06.26. 22:00. США – Австралия

20.06.26. 01:00. Шотландия – Марокко

20.06.26. 03:30. Бразилия – Гаити

20.06.26. 06:00. Турция – Парагвай

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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