Таблица ЧМ. Швейцария и Канада близки к плей-офф. Каковы шансы остальных?

В ночь с 18 на 19 июня состоялись матчи 2-го раунда чемпионата мира 2026.

Канада и Швейцария разгромно выиграли свои матчи и набрали по 4 очка, а Босния и Катар имеют по 1 пункту.

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Канада и Швейцария практически (но еще не математически) вышли в плей-офф ЧМ-2026.

Швейцарцы после 74-й минуты забили 4 мяча и выиграли поединок против Боснии (4:1), дубль сделал Жоан Манзамби.

Сборная Канады одержала разгромную победу над Катаром (6:0), хет-трик оформил Джонатан Дэвид.

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы B

Канада, Швейцария (по 4 очка), Босния и Герцеговина, Катар (по 1)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

Канада – 100%, Швейцария – 100%, Босния и Герцеговина – 68%, Катар – 13%

Дальнейшее расписание матчей группы B:

24 июня. Швейцария – Канада, Босния и Герцеговина – Катар

Чемпионат мира 2026. Группа B. 2-й тур, 18 июня 2026

Инглвуд (штат Калифорния, США), SoFi Stadium

22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина – 4:1

Голы: Жоан Манзамби, 74, 90, Рубен Варгас, 84, Гранит Джака, 90+7 (пен) – Эрмин Махмич, 90+3

Удаление: Тарик Мухаремович, 80 (Босния)

Ванкувер (Канада). Би-Си Плейс

01:00. Канада – Катар – 6:0

Голы: Кайл Ларин, 16, Джонатан Дэвид, 29, 45+3, 90+2, Натан Салиба, 64, Мохаммад Аль-Маннаи, 75 (автогол)

Удаления: Хомам Аль-Амин, 33, Ассим Омар Мадибо, 53 (Катар)

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