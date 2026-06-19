Таблица ЧМ. Швейцария и Канада близки к плей-офф. Каковы шансы остальных?
Лидеры группы B набрали по 4 очка, а Босния и Катар имеют по 1 пункту
В ночь с 18 на 19 июня состоялись матчи 2-го раунда чемпионата мира 2026.
Канада и Швейцария разгромно выиграли свои матчи и набрали по 4 очка, а Босния и Катар имеют по 1 пункту.
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Канада и Швейцария практически (но еще не математически) вышли в плей-офф ЧМ-2026.
Швейцарцы после 74-й минуты забили 4 мяча и выиграли поединок против Боснии (4:1), дубль сделал Жоан Манзамби.
Сборная Канады одержала разгромную победу над Катаром (6:0), хет-трик оформил Джонатан Дэвид.
ЧМ-2026. Турнирная таблица группы B
- Канада, Швейцария (по 4 очка), Босния и Герцеговина, Катар (по 1)
Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:
- Канада – 100%, Швейцария – 100%, Босния и Герцеговина – 68%, Катар – 13%
Дальнейшее расписание матчей группы B:
- 24 июня. Швейцария – Канада, Босния и Герцеговина – Катар
Чемпионат мира 2026. Группа B. 2-й тур, 18 июня 2026
Инглвуд (штат Калифорния, США), SoFi Stadium
22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина – 4:1
Голы: Жоан Манзамби, 74, 90, Рубен Варгас, 84, Гранит Джака, 90+7 (пен) – Эрмин Махмич, 90+3
Удаление: Тарик Мухаремович, 80 (Босния)
Ванкувер (Канада). Би-Си Плейс
01:00. Канада – Катар – 6:0
Голы: Кайл Ларин, 16, Джонатан Дэвид, 29, 45+3, 90+2, Натан Салиба, 64, Мохаммад Аль-Маннаи, 75 (автогол)
Удаления: Хомам Аль-Амин, 33, Ассим Омар Мадибо, 53 (Катар)
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