ФОТО. Два удаления, хет-трик и шесть голов. Канада разгромила Катар на ЧМ
Три гола для канадской сборной забил Джонатан Дэвид
Сборная Канады одержала разгромную победу над Катаром (6:0) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.
Поединок состоялся в ночь на 19 июня на стадионе Би-Си Плейс в канадском Ванкувере.
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Хозяева имели тотальное преимущество, нанеся 32 удара против двух у соперника и владея мячом 79% времени.
Счет на 16-й минуте открыл Кайл Ларин. В конце первого тайма дубль оформил Джонатан Дэвид, который отличился на 29-й и 45+3 минутах.
После перерыва канадцы продолжили доминировать. На 64-й минуте отличился Натан Салиба, а на 75-й минуте мяч в собственные ворота срезал Мохаммад Аль-Маннаи.
У сборной Катара было два удаления. Окончательный счет установил Джонатан Дэвид, который на 90+2 минуте оформил хет-трик (6:0).
Турнирное положение (группа B): Канада, Швейцария (по 4 очка), Босния и Герцеговина, Катар (по 1).
Чемпионат мира 2026. Группа B. 2-й тур, 19 июня 2026
Ванкувер (Канада). Би-Си Плейс
01:00. Канада – Катар – 6:0
Голы: Кайл Ларин, 16, Джонатан Дэвид, 29, 45+3, 90+2, Натан Салиба, 64, Мохаммад Аль-Маннаи, 75 (автогол)
Удаления: Хомам Аль-Амин, 33, Ассим Омар Мадибо, 53 (Катар)
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