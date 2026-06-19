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Чемпионат мира
19 июня 2026, 15:59 | Обновлено 19 июня 2026, 16:12
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ФОТО. Два удаления, хет-трик и шесть голов. Канада разгромила Катар на ЧМ

Три гола для канадской сборной забил Джонатан Дэвид

19 июня 2026, 15:59 | Обновлено 19 июня 2026, 16:12
76
0
ФОТО. Два удаления, хет-трик и шесть голов. Канада разгромила Катар на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Канады одержала разгромную победу над Катаром (6:0) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.

Поединок состоялся в ночь на 19 июня на стадионе Би-Си Плейс в канадском Ванкувере.

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Хозяева имели тотальное преимущество, нанеся 32 удара против двух у соперника и владея мячом 79% времени.

Счет на 16-й минуте открыл Кайл Ларин. В конце первого тайма дубль оформил Джонатан Дэвид, который отличился на 29-й и 45+3 минутах.

После перерыва канадцы продолжили доминировать. На 64-й минуте отличился Натан Салиба, а на 75-й минуте мяч в собственные ворота срезал Мохаммад Аль-Маннаи.

У сборной Катара было два удаления. Окончательный счет установил Джонатан Дэвид, который на 90+2 минуте оформил хет-трик (6:0).

Турнирное положение (группа B): Канада, Швейцария (по 4 очка), Босния и Герцеговина, Катар (по 1).

Чемпионат мира 2026. Группа B. 2-й тур, 19 июня 2026

Ванкувер (Канада). Би-Си Плейс

01:00. Канада – Катар – 6:0

Голы: Кайл Ларин, 16, Джонатан Дэвид, 29, 45+3, 90+2, Натан Салиба, 64, Мохаммад Аль-Маннаи, 75 (автогол)

Удаления: Хомам Аль-Амин, 33, Ассим Омар Мадибо, 53 (Катар)

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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