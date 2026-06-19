Таблица ЧМ. Мексика досрочно вышла в 1/16 финала с первого места группы A
Мексиканцы переиграли команду Южной Кореи благодаря голу Луиса Ромо
Мексика одержала минимальную победу над Южной Кореей в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.
Поединок состоялся на Estadio Akron в мексиканском городе Сапопан.
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Единственный гол в матче был забит на 50-й минуте, отличился Луис Ромо после ошибки вратаря.
Мексика набрала 6 очков, досрочно заняла первое место и вышла в 1/16 финала.
Даже если Южная Корея в 3-м туре сравняется по набранным очкам, Мексика будет иметь перевес по результатам личной встречи.
ЧМ-2026. Турнирная таблица (группа A)
- Мексика (6 очков), Южная Корея (3), Чехия, ЮАР (по 1)
Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:
- Мексика – уже вышла, Южная Корея – 90%, Чехия – 35%, ЮАР – 18%
Дальнейшее расписание матчей
- 24 июня. Чехия – Мексика, ЮАР – Южная Корея
Чемпионат мира 2026. Группа D. 2-й тур, 19 июня 2026
Сапопан (Мексика), Estadio Akron
04:00. Мексика – Южная Корея – 1:0
Гол: Луис Ромо, 50
Видео гола и обзор матча
Инфографика
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