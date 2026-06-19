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Чемпионат мира
19 июня 2026, 17:23 | Обновлено 19 июня 2026, 17:38
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Таблица ЧМ. Мексика досрочно вышла в 1/16 финала с первого места группы A

Мексиканцы переиграли команду Южной Кореи благодаря голу Луиса Ромо

19 июня 2026, 17:23 | Обновлено 19 июня 2026, 17:38
399
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Таблица ЧМ. Мексика досрочно вышла в 1/16 финала с первого места группы A
Getty Images/Global Images Ukraine
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Мексика одержала минимальную победу над Южной Кореей в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.

Поединок состоялся на Estadio Akron в мексиканском городе Сапопан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче был забит на 50-й минуте, отличился Луис Ромо после ошибки вратаря.

Мексика набрала 6 очков, досрочно заняла первое место и вышла в 1/16 финала.

Даже если Южная Корея в 3-м туре сравняется по набранным очкам, Мексика будет иметь перевес по результатам личной встречи.

ЧМ-2026. Турнирная таблица (группа A)

  • Мексика (6 очков), Южная Корея (3), Чехия, ЮАР (по 1)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

  • Мексика – уже вышла, Южная Корея – 90%, Чехия – 35%, ЮАР – 18%

Дальнейшее расписание матчей

  • 24 июня. Чехия – Мексика, ЮАР – Южная Корея

Чемпионат мира 2026. Группа D. 2-й тур, 19 июня 2026

Сапопан (Мексика), Estadio Akron

04:00. Мексика – Южная Корея – 1:0

Гол: Луис Ромо, 50

Видео гола и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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І це добре для Чехії!🇨🇿 Бо мексиканці не будуть вкрай вмотивованими! 🙂
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не пишіть маячню про гарантоване 1ше місце Мексики в групі
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