ФОТО. Как Мексика обыграла корейцев и вышла в плей-офф на домашнем мундиале
Единственный в матче гол забил Луис Ромо на 50-й минуте
Мексика одержала минимальную победу над Южной Кореей в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.
Поединок состоялся на Estadio Akron в мексиканском городе Сапопан.
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Первый тайм завершился без забитых мячей, а после перерыва мексиканцы смогли реализовать один из своих моментов.
Единственный гол в матче был забит на 50-й минуте, отличился Луис Ромо после ошибки вратаря.
Мексика набрала 6 очков, досрочно заняла первое место и вышла в 1/16 финала.
Турнирное положение (группа A): Мексика (6 очков), Южная Корея (3), Чехия, ЮАР (по 1).
Чемпионат мира 2026. Группа D. 2-й тур, 19 июня 2026
Сапопан (Мексика), Estadio Akron
04:00. Мексика – Южная Корея – 1:0
Гол: Луис Ромо, 50
Турнирная таблица
Видео гола и обзор матча
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