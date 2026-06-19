Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как Мексика обыграла корейцев и вышла в плей-офф на домашнем мундиале
Чемпионат мира
19 июня 2026, 16:59 | Обновлено 19 июня 2026, 17:24
131
0

ФОТО. Как Мексика обыграла корейцев и вышла в плей-офф на домашнем мундиале

Единственный в матче гол забил Луис Ромо на 50-й минуте

19 июня 2026, 16:59 | Обновлено 19 июня 2026, 17:24
131
0
ФОТО. Как Мексика обыграла корейцев и вышла в плей-офф на домашнем мундиале
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Мексика одержала минимальную победу над Южной Кореей в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.

Поединок состоялся на Estadio Akron в мексиканском городе Сапопан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый тайм завершился без забитых мячей, а после перерыва мексиканцы смогли реализовать один из своих моментов.

Единственный гол в матче был забит на 50-й минуте, отличился Луис Ромо после ошибки вратаря.

Мексика набрала 6 очков, досрочно заняла первое место и вышла в 1/16 финала.

Турнирное положение (группа A): Мексика (6 очков), Южная Корея (3), Чехия, ЮАР (по 1).

Чемпионат мира 2026. Группа D. 2-й тур, 19 июня 2026

Сапопан (Мексика), Estadio Akron

04:00. Мексика – Южная Корея – 1:0

Гол: Луис Ромо, 50

Турнирная таблица

Видео гола и обзор матча

Фотогалерея

По теме:
Ламин ЯМАЛЬ: «Месси – величайший игрок в истории»
Роман БЕЗУС: «По поводу перспектив Бразилии на ЧМ своего мнения не изменил»
Таблица ЧМ. Мексика досрочно вышла в 1/16 финала с первого места группы A
сборная Мексики по футболу сборная Южной Кореи по футболу ЧМ-2026 по футболу фото видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучшие и самые плохие комментарии читателей Sport.ua в первом туре ЧМ-2026
Футбол | 19 июня 2026, 17:35 0
Лучшие и самые плохие комментарии читателей Sport.ua в первом туре ЧМ-2026
Лучшие и самые плохие комментарии читателей Sport.ua в первом туре ЧМ-2026

Рассказываем, кто набрал больше всего лайков и дизлайков на этой неделе

Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Футбол | 19 июня 2026, 09:16 5
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо

Летом команду должен покинуть Диалло

В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
Футбол | 19.06.2026, 08:32
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
Динамо вернет своего бывшего капитана
Футбол | 19.06.2026, 11:38
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана
Удивил заявлением. Россиянин хочет все титулы супертяжелого веса
Бокс | 19.06.2026, 15:41
Удивил заявлением. Россиянин хочет все титулы супертяжелого веса
Удивил заявлением. Россиянин хочет все титулы супертяжелого веса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
18.06.2026, 07:02 9
Футбол
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
18.06.2026, 14:03
Бокс
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
18.06.2026, 20:12 18
Теннис
Чисора объяснил, почему Усик не хочет боксировать с Кабайелом
Чисора объяснил, почему Усик не хочет боксировать с Кабайелом
17.06.2026, 17:34
Бокс
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
18.06.2026, 08:58 6
Футбол
Свитолина уверенно пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Берлине
Свитолина уверенно пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Берлине
18.06.2026, 14:51 13
Теннис
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
18.06.2026, 10:43
Футбол
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
18.06.2026, 09:17 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем