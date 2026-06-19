ФОТО. Как Мексика обыграла корейцев и вышла в плей-офф на домашнем мундиале

Мексика одержала минимальную победу над Южной Кореей в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.

Поединок состоялся на Estadio Akron в мексиканском городе Сапопан.

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Первый тайм завершился без забитых мячей, а после перерыва мексиканцы смогли реализовать один из своих моментов.

Единственный гол в матче был забит на 50-й минуте, отличился Луис Ромо после ошибки вратаря.

Мексика набрала 6 очков, досрочно заняла первое место и вышла в 1/16 финала.

Турнирное положение (группа A): Мексика (6 очков), Южная Корея (3), Чехия, ЮАР (по 1).

Чемпионат мира 2026. Группа D. 2-й тур, 19 июня 2026

Сапопан (Мексика), Estadio Akron

04:00. Мексика – Южная Корея – 1:0

Гол: Луис Ромо, 50

Турнирная таблица

Видео гола и обзор матча

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