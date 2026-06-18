Таблица ЧМ. Чехия снова потеряла очки: какие шансы на выход в плей-офф

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В матче 2-го тура чемпионата мира 2026 сборные Чехии и Южной Африки сыграли вничью (1:1).

Матч прошел на Mercedes-Benz Stadium в Атланте (штат Джорджия).

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На гол Михала Садилека для чехов соперники ответили ударом Тебохо Мокоэны с пенальти.

В другом матче 2-го тура в этой группе встретятся Мексика и Южная Корея.

ЧМ-2026. Турнирная таблица (группа A)

Мексика, Южная Корея (по 3), Чехия, ЮАР (по 1)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

Мексика – 98%, Южная Корея – 95%, Чехия – 37%, ЮАР – 18%

Дальнейшее расписание матчей

18 июня. Мексика – Южная Корея

24 июня. Чехия – Мексика, ЮАР – Южная Корея

Чемпионат мира 2026. Группа A. 2-й тур, 18 июня 2026

Атланта (штат Джорджия). Mercedes-Benz Stadium

19:00. Чехия – Южная Африка – 1:1

Голы: Михал Садилек, 6 – Тебохо Мокоэна, 83 (пен)

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