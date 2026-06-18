Таблица ЧМ. Чехия снова потеряла очки: какие шансы на выход в плей-офф
В матче 2-го тура ЧМ-2026 Чехия и ЮАР сыграли вничью со счетом 1:1
В матче 2-го тура чемпионата мира 2026 сборные Чехии и Южной Африки сыграли вничью (1:1).
Матч прошел на Mercedes-Benz Stadium в Атланте (штат Джорджия).
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На гол Михала Садилека для чехов соперники ответили ударом Тебохо Мокоэны с пенальти.
В другом матче 2-го тура в этой группе встретятся Мексика и Южная Корея.
ЧМ-2026. Турнирная таблица (группа A)
- Мексика, Южная Корея (по 3), Чехия, ЮАР (по 1)
Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:
- Мексика – 98%, Южная Корея – 95%, Чехия – 37%, ЮАР – 18%
Дальнейшее расписание матчей
- 18 июня. Мексика – Южная Корея
- 24 июня. Чехия – Мексика, ЮАР – Южная Корея
Чемпионат мира 2026. Группа A. 2-й тур, 18 июня 2026
Атланта (штат Джорджия). Mercedes-Benz Stadium
19:00. Чехия – Южная Африка – 1:1
Голы: Михал Садилек, 6 – Тебохо Мокоэна, 83 (пен)
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