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Чемпионат мира
18 июня 2026, 21:14 | Обновлено 18 июня 2026, 21:59
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Таблица ЧМ. Чехия снова потеряла очки: какие шансы на выход в плей-офф

В матче 2-го тура ЧМ-2026 Чехия и ЮАР сыграли вничью со счетом 1:1

18 июня 2026, 21:14 | Обновлено 18 июня 2026, 21:59
994
0
Таблица ЧМ. Чехия снова потеряла очки: какие шансы на выход в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine
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В матче 2-го тура чемпионата мира 2026 сборные Чехии и Южной Африки сыграли вничью (1:1).

Матч прошел на Mercedes-Benz Stadium в Атланте (штат Джорджия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На гол Михала Садилека для чехов соперники ответили ударом Тебохо Мокоэны с пенальти.

В другом матче 2-го тура в этой группе встретятся Мексика и Южная Корея.

ЧМ-2026. Турнирная таблица (группа A)

  • Мексика, Южная Корея (по 3), Чехия, ЮАР (по 1)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

  • Мексика – 98%, Южная Корея – 95%, Чехия – 37%, ЮАР – 18%

Дальнейшее расписание матчей

  • 18 июня. Мексика – Южная Корея
  • 24 июня. Чехия – Мексика, ЮАР – Южная Корея

Чемпионат мира 2026. Группа A. 2-й тур, 18 июня 2026

Атланта (штат Джорджия). Mercedes-Benz Stadium

19:00. Чехия – Южная Африка – 1:1

Голы: Михал Садилек, 6 – Тебохо Мокоэна, 83 (пен)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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