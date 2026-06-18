ФОТО. Сборная Чехии на ЧМ-2026 упустила победу над командой ЮАР

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В матче 2-го тура чемпионата мира 2026 сборные Чехии и Южной Африки сыграли вничью (1:1).

Матч прошел на Mercedes-Benz Stadium в Атланте (штат Джорджия).

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Чехия открыла счет в первом тайме. На 6-й минуте отличился Михал Садилек после передачи Александра Сойки.

После перерыва игра стала напряженной, а инициативу постепенно перехватила Южная Африка.

Сборная ЮАР сравняла счет в концовке встречи. На 83-й минуте Тебохо Мокоэна реализовал пенальти, не оставив шансов вратарю.

Турнирное положение (группа A): Мексика, Южная Корея (по 3), Чехия, ЮАР (по 1).

Чемпионат мира 2026. Группа A. 2-й тур, 18 июня 2026

Атланта (штат Джорджия). Mercedes-Benz Stadium

19:00. Чехия – Южная Африка – 1:1

Голы: Михал Садилек, 6 – Тебохо Мокоэна, 83 (пен)

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