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  4. ФОТО. Сборная Чехии на ЧМ-2026 упустила победу над командой ЮАР
Чемпионат мира
18 июня 2026, 21:03 | Обновлено 18 июня 2026, 22:02
294
0

ФОТО. Сборная Чехии на ЧМ-2026 упустила победу над командой ЮАР

На гол Садилека для чехов соперники ответили ударом Мокоэны с пенальти

18 июня 2026, 21:03 | Обновлено 18 июня 2026, 22:02
294
0
ФОТО. Сборная Чехии на ЧМ-2026 упустила победу над командой ЮАР
Getty Images/Global Images Ukraine
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В матче 2-го тура чемпионата мира 2026 сборные Чехии и Южной Африки сыграли вничью (1:1).

Матч прошел на Mercedes-Benz Stadium в Атланте (штат Джорджия).

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Чехия открыла счет в первом тайме. На 6-й минуте отличился Михал Садилек после передачи Александра Сойки.

После перерыва игра стала напряженной, а инициативу постепенно перехватила Южная Африка.

Сборная ЮАР сравняла счет в концовке встречи. На 83-й минуте Тебохо Мокоэна реализовал пенальти, не оставив шансов вратарю.

Турнирное положение (группа A): Мексика, Южная Корея (по 3), Чехия, ЮАР (по 1).

Чемпионат мира 2026. Группа A. 2-й тур, 18 июня 2026

Атланта (штат Джорджия). Mercedes-Benz Stadium

19:00. Чехия – Южная Африка – 1:1

Голы: Михал Садилек, 6 – Тебохо Мокоэна, 83 (пен)

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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