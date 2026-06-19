19 июня состоится матч второго тура группы D чемпионата мира 2026 года между сборными США и Австралии.

Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с американцами и австралийцами в группе D на чемпионате мира играют сборные Турции и Парагвая.

Расписание матчей в группе D ЧМ-2026:

13.06. США – Парагвай – 4:1

– Парагвай – 4:1 14.06. Австралия – Турция – 2:0

– Турция – 2:0 19.06. 22:00. США – Австралия (2-й тур)

20.06. 06:00. Турция – Парагвай (2-й тур)

26.06. 05:00. Парагвай – Австралия (3-й тур)

26.06. 05:00. Турция – США (3-й тур)

США – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.