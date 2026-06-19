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  4. НАГОРНЯК: «Это единственный игрок Динамо, которого можно продать дорого»
Украина. Премьер лига
19 июня 2026, 15:02 |
2437
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НАГОРНЯК: «Это единственный игрок Динамо, которого можно продать дорого»

Матвей Пономаренко – главный актив киевлян

19 июня 2026, 15:02 |
2437
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НАГОРНЯК: «Это единственный игрок Динамо, которого можно продать дорого»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк
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Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк высказался о 20-летнем нападающем киевского «Динамо» Матвее Пономаренко.

«Он, наверное, единственный сейчас в «Динамо» игрок, которого можно реально дорого продать. У него очень хороший потенциал, он такой крепкий, целеустремленный нападающий. И я вам скажу, что для 20 лет он выглядит довольно мощно», – сказал специалист.

В прошлом сезоне Пономаренко сыграл в 15 матчах УПЛ, в которых забил 13 мячей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро. СМИ сообщают об интересе к игроку со стороны «Боруссии Д», «Милана», «РБ Лейпцига» и «Брентфорда».

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Матвей Пономаренко Сергей Нагорняк Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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Мілана? Добре.
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