НАГОРНЯК: «Это единственный игрок Динамо, которого можно продать дорого»

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк высказался о 20-летнем нападающем киевского «Динамо» Матвее Пономаренко.

«Он, наверное, единственный сейчас в «Динамо» игрок, которого можно реально дорого продать. У него очень хороший потенциал, он такой крепкий, целеустремленный нападающий. И я вам скажу, что для 20 лет он выглядит довольно мощно», – сказал специалист.