НАГОРНЯК: «Это единственный игрок Динамо, которого можно продать дорого»
Матвей Пономаренко – главный актив киевлян
Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк высказался о 20-летнем нападающем киевского «Динамо» Матвее Пономаренко.
«Он, наверное, единственный сейчас в «Динамо» игрок, которого можно реально дорого продать. У него очень хороший потенциал, он такой крепкий, целеустремленный нападающий. И я вам скажу, что для 20 лет он выглядит довольно мощно», – сказал специалист.
В прошлом сезоне Пономаренко сыграл в 15 матчах УПЛ, в которых забил 13 мячей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро. СМИ сообщают об интересе к игроку со стороны «Боруссии Д», «Милана», «РБ Лейпцига» и «Брентфорда».
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