«Он раскрыл меня». Яцык объяснил, почему перешел из Динамо в Харьков

Украинский полузащитник Александр Яцык прокомментировал свой переход из киевского «Динамо» в ФК «Харьков».

– Уже давно в СМИ ходили слухи, что Александр Яцык переходит сначала в «Металлист 1925», а теперь – в футбольный клуб «Харьков». Приоткрой нам и всем болельщикам завесу тайны: как давно появился этот интерес со стороны клуба? Как долго ты раздумывал?

– Конкретный интерес появился ещё два года назад. Мне тогда позвонил Богдан Бойко и предложил присоединиться к «Металлисту 1925». Тогда мне эта идея очень понравилась, он рассказал, как клуб будет развиваться, какие у него амбиции, и они совпали с моими амбициями.

– Как думаешь, почему так затянулась эта трансферная кампания?

– Не знаю, это уже вопрос не ко мне. Я очень хотел перейти, это произошло, и я здесь.

– Снова в одной команде с Младеном Бартуловичем. Он также был инициатором этого перехода. А уже поговорили с тренером? О чём общались?

– Да, поговорили. Он сказал, что рассчитывает на меня, но всё будет зависеть от того, как я буду работать.

– Обсуждали твоё тактическое взаимодействие на поле с партнёрами? Как он тебя видит, как хочет использовать и интегрировать в команду?

– Нет, об этом ещё не говорили. Думаю, поедем на сборы, и будет время для этого.

– Стоит посмотреть твои старые голы за «Зарю». Было видно, что, когда ты праздновал, то очень часто бежал к Младену Бартуловичу. Можно сделать вывод, что у вас такие теплые отношения?

– Да, мне было очень комфортно работать с ним. Он, можно сказать, раскрыл меня во взрослом футболе.

– Сейчас очень актуальная тема – ребрендинг клуба. Вот ты переходил, казалось бы, в «Металлист 1925», а оказался в футбольном клубе «Харьков». Как тебе смена цветов, эмблема и в целом? Твои эмоции и мысли по этому поводу?

– Очень нравится новая эмблема, очень красивые цвета, похожие на римскую «Рому», мне это нравится.

– А с кем из футболистов, теперь уже из партнеров по команде, ты, возможно, близко дружишь, общаешься?

– Илюха Крупский позвонил мне, как только узнал, что я уже перехожу. Мы с ним тепло пообщались, я ему сказал: «До встречи в футбольном клубе «Харьков».

– Какие цели ставишь перед собой на этот сезон? Может быть, персональные или командные тоже можешь озвучить?

– Пусть это будет сюрпризом для болельщиков.

– Тогда обратись к нашим болельщикам. Какое приветствие и послание хочешь им передать?

– Я хочу сказать болельщикам, что буду выкладываться на все сто процентов и делать всё, чтобы команда побеждала и добивалась положительного результата.

– Футбольный клуб «Харьков» очень амбициозен, ставит перед собой высокие цели и усиливается. Понимаешь, что в составе будет довольно сильная конкуренция, готов к ней?

– Да, я думаю, готов. У меня и в прошлом клубе была хорошая конкуренция – я её не боюсь.