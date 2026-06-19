«Он раскрыл меня». Яцык объяснил, почему перешел из Динамо в Харьков
Полузащитник прокомментировал свой трансфер
Украинский полузащитник Александр Яцык прокомментировал свой переход из киевского «Динамо» в ФК «Харьков».
– Уже давно в СМИ ходили слухи, что Александр Яцык переходит сначала в «Металлист 1925», а теперь – в футбольный клуб «Харьков». Приоткрой нам и всем болельщикам завесу тайны: как давно появился этот интерес со стороны клуба? Как долго ты раздумывал?
– Конкретный интерес появился ещё два года назад. Мне тогда позвонил Богдан Бойко и предложил присоединиться к «Металлисту 1925». Тогда мне эта идея очень понравилась, он рассказал, как клуб будет развиваться, какие у него амбиции, и они совпали с моими амбициями.
– Как думаешь, почему так затянулась эта трансферная кампания?
– Не знаю, это уже вопрос не ко мне. Я очень хотел перейти, это произошло, и я здесь.
– Снова в одной команде с Младеном Бартуловичем. Он также был инициатором этого перехода. А уже поговорили с тренером? О чём общались?
– Да, поговорили. Он сказал, что рассчитывает на меня, но всё будет зависеть от того, как я буду работать.
– Обсуждали твоё тактическое взаимодействие на поле с партнёрами? Как он тебя видит, как хочет использовать и интегрировать в команду?
– Нет, об этом ещё не говорили. Думаю, поедем на сборы, и будет время для этого.
– Стоит посмотреть твои старые голы за «Зарю». Было видно, что, когда ты праздновал, то очень часто бежал к Младену Бартуловичу. Можно сделать вывод, что у вас такие теплые отношения?
– Да, мне было очень комфортно работать с ним. Он, можно сказать, раскрыл меня во взрослом футболе.
– Сейчас очень актуальная тема – ребрендинг клуба. Вот ты переходил, казалось бы, в «Металлист 1925», а оказался в футбольном клубе «Харьков». Как тебе смена цветов, эмблема и в целом? Твои эмоции и мысли по этому поводу?
– Очень нравится новая эмблема, очень красивые цвета, похожие на римскую «Рому», мне это нравится.
– А с кем из футболистов, теперь уже из партнеров по команде, ты, возможно, близко дружишь, общаешься?
– Илюха Крупский позвонил мне, как только узнал, что я уже перехожу. Мы с ним тепло пообщались, я ему сказал: «До встречи в футбольном клубе «Харьков».
– Какие цели ставишь перед собой на этот сезон? Может быть, персональные или командные тоже можешь озвучить?
– Пусть это будет сюрпризом для болельщиков.
– Тогда обратись к нашим болельщикам. Какое приветствие и послание хочешь им передать?
– Я хочу сказать болельщикам, что буду выкладываться на все сто процентов и делать всё, чтобы команда побеждала и добивалась положительного результата.
– Футбольный клуб «Харьков» очень амбициозен, ставит перед собой высокие цели и усиливается. Понимаешь, что в составе будет довольно сильная конкуренция, готов к ней?
– Да, я думаю, готов. У меня и в прошлом клубе была хорошая конкуренция – я её не боюсь.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
По словам Фемиса Сагирова, лондонский клуб готов заплатить, чтобы решить вопрос с украинцем
Сине-желтые идут на 12-м месте