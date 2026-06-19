«Возникает огромное давление». Кевин-Принс Боатенг высказался о Роналду
Ганский полузащитник высказался о легенде сборной Португалии
Ганский полузащитник Кевин-Принс Боатенг высказался о португальском форварде Криштиану Роналду после игры с ДР Конго (1:1):
«Могу ли я быть честным? Роналду, будь он настоящим командным игроком, отошел бы в сторону и позволил бы молодым проявить себя. Португалия – лучшая команда без него. Когда он на поле, возникает огромное давление, потому что все хотят отдать ему мяч.
Если Португалия хочет пройти далеко, я считаю, что Роналду должен отойти в сторону. Дать другим играть и выходить только на последние 15-20 минут, чтобы добиться того великого результата».
Португалия с одним очком занимает 3-е место группы K чемпионата мира. Лидером квартета является Колумбия, набравшая 3 пункта.
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