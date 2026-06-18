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Чемпионат мира
18 июня 2026, 10:57 | Обновлено 18 июня 2026, 11:00
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0

Роналду установил антирекорд после сенсационной ничьей на чемпионате мира

Форвард сборной Португалии коснулся к мячу всего 25 раз – самый низкий показатель в карьере

18 июня 2026, 10:57 | Обновлено 18 июня 2026, 11:00
37
0
Роналду установил антирекорд после сенсационной ничьей на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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В среду, 17 июня, состоялся матч первого тура чемпионата мира, в котором встретились сборные ДР Конго и Португалии. Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью (1:1).

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и провел на поле 90 минут, за которые не забил, ни сделал ни одного ассиста, не бил по воротах, не выиграл ни одной дуэли.

Опытный 41-летний футболист всего 25 раз коснулся к мячу и установил антирекорд – это самый низкий показатель в карьере игрока за все время выступлений на крупных турнирах (чемпионаты мира и Европы).

Сборная Португалии попала в квартет K, где помимо ДР Конго ее соперниками станут команды Узбекистана (23 июня) и Колумбии (28 июня).

В прошлом сезоне Роналду провел 37 матчей на клубном уровне, в которых забил 30 мячей и отдал пять ассистов. Однако, в составе сборной португалец выступает на так успешно.

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Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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