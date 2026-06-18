Роналду установил антирекорд после сенсационной ничьей на чемпионате мира
Форвард сборной Португалии коснулся к мячу всего 25 раз – самый низкий показатель в карьере
В среду, 17 июня, состоялся матч первого тура чемпионата мира, в котором встретились сборные ДР Конго и Португалии. Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью (1:1).
Звездный португальский форвард Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и провел на поле 90 минут, за которые не забил, ни сделал ни одного ассиста, не бил по воротах, не выиграл ни одной дуэли.
Опытный 41-летний футболист всего 25 раз коснулся к мячу и установил антирекорд – это самый низкий показатель в карьере игрока за все время выступлений на крупных турнирах (чемпионаты мира и Европы).
Сборная Португалии попала в квартет K, где помимо ДР Конго ее соперниками станут команды Узбекистана (23 июня) и Колумбии (28 июня).
В прошлом сезоне Роналду провел 37 матчей на клубном уровне, в которых забил 30 мячей и отдал пять ассистов. Однако, в составе сборной португалец выступает на так успешно.
Cristiano Ronaldo vs Congo:— SDFN (@SDFNTWRK) June 17, 2026
• 25 touches
• 0 goals
• 0 assists
• 0 shots on target
• 0 dribbles
• 0 key passes
• 0/0 ground duels pic.twitter.com/j9dzkaFWE9
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