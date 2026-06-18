У Роналду серьезные проблемы. Португалец не может забить на топ-турнирах
Продолжилась безголевая серия Криштиану на чемпионатах мира и Европы
Легендарный португальский форвард Криштиану Роналду продлил свою неутешительную статистику на чемпионатах мира и Европы.
Безголевая серия нападающего продолжилась после матча первого тура ЧМ-2026, в котором Португалия поделила очки с ДР Конго (1:1).
Роналду в очередной раз ушел с поля без забитых мячей, имея на своем счету ноль голов в последних десяти матчах ЧЕ/ЧС.
В последний раз на главных международных турнирах форвард забивал в 2022 году: тогда на мундиале в Катаре Роналду поразил ворота Ганы с пенальти (3:2).
Статистика Роналду в последних 10 матчах на ЧЕ и ЧС:
- 33 удара
- 11 ударов в створ ворот
- 0 голов
0 - Cristiano Ronaldo has now gone 10 consecutive major tournament games without scoring for Portugal (FIFA World Cup/EURO):— OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026
33 shots
11 on target
0 goals
Drought. pic.twitter.com/PYQIHPgCkM
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