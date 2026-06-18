У Роналду серьезные проблемы. Португалец не может забить на топ-турнирах

Легендарный португальский форвард Криштиану Роналду продлил свою неутешительную статистику на чемпионатах мира и Европы.

Безголевая серия нападающего продолжилась после матча первого тура ЧМ-2026, в котором Португалия поделила очки с ДР Конго (1:1).

Роналду в очередной раз ушел с поля без забитых мячей, имея на своем счету ноль голов в последних десяти матчах ЧЕ/ЧС.

В последний раз на главных международных турнирах форвард забивал в 2022 году: тогда на мундиале в Катаре Роналду поразил ворота Ганы с пенальти (3:2).

Статистика Роналду в последних 10 матчах на ЧЕ и ЧС:

33 удара

11 ударов в створ ворот

0 голов