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  4. У Роналду серьезные проблемы. Португалец не может забить на топ-турнирах
Чемпионат мира
18 июня 2026, 09:07 |
283
0

У Роналду серьезные проблемы. Португалец не может забить на топ-турнирах

Продолжилась безголевая серия Криштиану на чемпионатах мира и Европы

18 июня 2026, 09:07 |
283
0
У Роналду серьезные проблемы. Португалец не может забить на топ-турнирах
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Легендарный португальский форвард Криштиану Роналду продлил свою неутешительную статистику на чемпионатах мира и Европы.

Безголевая серия нападающего продолжилась после матча первого тура ЧМ-2026, в котором Португалия поделила очки с ДР Конго (1:1).

Роналду в очередной раз ушел с поля без забитых мячей, имея на своем счету ноль голов в последних десяти матчах ЧЕ/ЧС.

В последний раз на главных международных турнирах форвард забивал в 2022 году: тогда на мундиале в Катаре Роналду поразил ворота Ганы с пенальти (3:2).

Статистика Роналду в последних 10 матчах на ЧЕ и ЧС:

  • 33 удара
  • 11 ударов в створ ворот
  • 0 голов
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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу сборная ДР Конго по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика чемпионат мира по футболу чемпионат Европы по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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