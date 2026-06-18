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Чемпионат мира
18 июня 2026, 08:41 |
847
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ВИДЕО. Забыл о партнерах. Роналду одиноко покинул стадион

Разочарование Криштиана было безграничным

18 июня 2026, 08:41 |
847
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ВИДЕО. Забыл о партнерах. Роналду одиноко покинул стадион
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Легендарный Криштиану Роналду не дождался партнеров и самостоятельно ушел с поля после матча первого тура ЧМ-2026 между сборными Португалии и ДР Конго.

Роналду вышел в стартовом составе Португалии с капитанской повязкой. Проведя на поле весь матч, Роналду так и не сумел повлиять на счет – 1:1.

После финального свистка Криштиану не стал терять времени и быстро покинул стадион, не скрывая разочарования.

Тем временем его партнеры всей командой уделили время болельщикам, которые приехали поддержать сборную в американский Хьюстон.

Поведение Роналду могло бы не вызвать такого ажиотажа, если бы не нововведения ФИФА касательно флеш-интервью. Легендарный игрок ушел с поля и, фактически, отказался от общения с представителями медиа.

«Криштиану Роналду? Это была первая игра, мы еще не привыкли к правилам ФИФА. На этом чемпионате мира у нас восемь игроков дают флеш-интервю, у нас еще нет четкой привычки, что делать после финального свистка: идти в раздевалку, идти на флеш-интервью или оставаться на поле.

К тому же мы все были расстроены, но мы постараемся быстро адаптироваться к этим правилам, чтобы действовать как единая команда», – сказал тренер сборной Португалии Роберто Мартинес.

ВИДЕО. Забыл о партнерах. Роналду одиноко покинул стадион

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Андрей Витренко Источник: A Bola
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Португальцы играли в десятером
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