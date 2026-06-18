ВИДЕО. Забыл о партнерах. Роналду одиноко покинул стадион
Разочарование Криштиана было безграничным
Легендарный Криштиану Роналду не дождался партнеров и самостоятельно ушел с поля после матча первого тура ЧМ-2026 между сборными Португалии и ДР Конго.
Роналду вышел в стартовом составе Португалии с капитанской повязкой. Проведя на поле весь матч, Роналду так и не сумел повлиять на счет – 1:1.
После финального свистка Криштиану не стал терять времени и быстро покинул стадион, не скрывая разочарования.
Тем временем его партнеры всей командой уделили время болельщикам, которые приехали поддержать сборную в американский Хьюстон.
Поведение Роналду могло бы не вызвать такого ажиотажа, если бы не нововведения ФИФА касательно флеш-интервью. Легендарный игрок ушел с поля и, фактически, отказался от общения с представителями медиа.
«Криштиану Роналду? Это была первая игра, мы еще не привыкли к правилам ФИФА. На этом чемпионате мира у нас восемь игроков дают флеш-интервю, у нас еще нет четкой привычки, что делать после финального свистка: идти в раздевалку, идти на флеш-интервью или оставаться на поле.
К тому же мы все были расстроены, но мы постараемся быстро адаптироваться к этим правилам, чтобы действовать как единая команда», – сказал тренер сборной Португалии Роберто Мартинес.
ВИДЕО. Забыл о партнерах. Роналду одиноко покинул стадион
Cristiano Ronaldo se va del campo muy cabizbajo por el empate de Portugal vs Congo en el mundial y agradece a la gente por el apoyo en Houston. pic.twitter.com/gWu1aVBnyN https://t.co/QGYTsGa7Tk— MT2 (@madrid_total2) June 17, 2026
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