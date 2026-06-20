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  4. Рома может вернуть Довбика в чемпионат Испании. Известна сумма трансфера
Италия
20 июня 2026, 13:01 |
621
0

Рома может вернуть Довбика в чемпионат Испании. Известна сумма трансфера

«Бетис» и «Вильярреал» могут подписать украинца, чтобы усилиться перед Лигой чемпионов

20 июня 2026, 13:01 |
621
0
Рома может вернуть Довбика в чемпионат Испании. Известна сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Итальянская «Рома» продолжает поиски новых клубов для украинского форварда Артема Довбика и испанского защитника Анхелиньо, которые не нужны главному тренеру.

По информации итальянской прессы, 28-летний футболист может вернуться в чемпионат Испании, где успешно выступал в сезоне 2023/24 в составе «Жироны».

За ситуацией вокруг украинца внимательно следят два участника Лиги чемпионов – «Бетис» и «Вильярреал», которые готовы отправить римской команде официальные предложения.

«Волки» намерены получить за трансфер Довбика не меньше 20 миллионов евро, о чем сообщили заинтересованным сторонам. Римский клуб надеется отбить часть средств, затраченных на приобретение украинца.

Довбик провел 18 матчей в сезоне, в которых забил три гола и отдал два ассиста. Контракт нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

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Рома Рим Артем Довбик Анхелиньо Бетис Вильярреал трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: LaRoma24.it
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