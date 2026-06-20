Рома может вернуть Довбика в чемпионат Испании. Известна сумма трансфера

Итальянская «Рома» продолжает поиски новых клубов для украинского форварда Артема Довбика и испанского защитника Анхелиньо, которые не нужны главному тренеру.

По информации итальянской прессы, 28-летний футболист может вернуться в чемпионат Испании, где успешно выступал в сезоне 2023/24 в составе «Жироны».

За ситуацией вокруг украинца внимательно следят два участника Лиги чемпионов – «Бетис» и «Вильярреал», которые готовы отправить римской команде официальные предложения.

«Волки» намерены получить за трансфер Довбика не меньше 20 миллионов евро, о чем сообщили заинтересованным сторонам. Римский клуб надеется отбить часть средств, затраченных на приобретение украинца.

Довбик провел 18 матчей в сезоне, в которых забил три гола и отдал два ассиста. Контракт нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.