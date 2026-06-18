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  4. Участник Лиги чемпионов попытается подписать Артема Довбика в июле
Италия
18 июня 2026, 13:21 |
783
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Участник Лиги чемпионов попытается подписать Артема Довбика в июле

«Бетис» отложил трансфер форварда сборной Украины из-за финансовых ограничений

18 июня 2026, 13:21 |
783
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Участник Лиги чемпионов попытается подписать Артема Довбика в июле
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Итальянская «Рома» продолжает поиск новых команд для тех футболистов, которые не входят в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини в новом сезоне.

Римский клуб должен покинуть форвард сборной Украины Артем Довбик, в услугах которого заинтересован испанский «Бетис» – участник Лиги чемпионов.

Представитель Ла Лиги решил не вести переговоров о трансфере 28-летнего футболиста до 30 июня из-за финансовых ограничений (фейр-плей). «Бетис» попытается подписать украинца в июле.

«Рома» намерена избавиться и от других футболистов – Ману Коне нужен мадридскому «Атлетико», Матиас Суле заинтересовал «Боруссию» Дортмунд, а на Салаха-Эддина претендуют «Палермо» и ПСВ.

Довбик провел 18 матчей в сезоне, в которых забил три гола и отдал два ассиста. Контракт нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

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Рома Рим Артем Довбик Матиас Суле Ману Коне Бетис трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: il Romanista
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