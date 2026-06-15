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  4. Довбик получит два привлекательных предложения от участников Лиги чемпионов
Италия
15 июня 2026, 11:47 |
1447
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Довбик получит два привлекательных предложения от участников Лиги чемпионов

Испанские «Вильярреал» и «Бетис» сделают попытку осуществить трансфер игрока сборной Украины

15 июня 2026, 11:47 |
1447
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Довбик получит два привлекательных предложения от участников Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик имеет несколько вариантов для продолжения карьеры – нападающий оказался не нужен главному тренеру Джан Пьеро Гасперини.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересованы испанские «Вильярреал» и «Бетис», который по итогам сезона завоевали путевку в Лигу чемпионов, заняв третье и пятое места соответственно.

По информации итальянского журналиста Стефано Джентили, осуществить трансфер украинца будет тяжело из-за требований римского клуба и солидной зарплаты игрока.

Несмотря на это, оба представителя Ла Лиги попытаются договориться с «волками» и сделать официальные предложения о переходе Довбика в чемпионат Испании.

«Рома» надеется, что форвард покинет клуб до 30 июня, что позволит римской команде облегчить финансовое положение и подписать новых футболистов.

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Рома Рим Артем Довбик Вильярреал Бетис трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Вільярреал і Бетіс вже намагались направити привабливі пропозиції,
але в їхніх принтерах чи то фарба закінчилась, чи то засохла.
Ніби до серпня підрядники обіцяють виявити і вирішити проблему з фарбою.
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+1
Что то все его хотят и в то же время он никому не нужен даже за пачку сигарет
.. только в сборной он " зірка,
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0
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