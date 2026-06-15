Довбик получит два привлекательных предложения от участников Лиги чемпионов

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик имеет несколько вариантов для продолжения карьеры – нападающий оказался не нужен главному тренеру Джан Пьеро Гасперини.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересованы испанские «Вильярреал» и «Бетис», который по итогам сезона завоевали путевку в Лигу чемпионов, заняв третье и пятое места соответственно.

По информации итальянского журналиста Стефано Джентили, осуществить трансфер украинца будет тяжело из-за требований римского клуба и солидной зарплаты игрока.

Несмотря на это, оба представителя Ла Лиги попытаются договориться с «волками» и сделать официальные предложения о переходе Довбика в чемпионат Испании.

«Рома» надеется, что форвард покинет клуб до 30 июня, что позволит римской команде облегчить финансовое положение и подписать новых футболистов.

Come anticipato #RealBetis e #Villarreal sono su Artem #Dovbyk. Lo stipendio e il prezzo d’acquisto dell’ucraino rendono difficili le trattative, ma dalla Spagna faranno un tentativo. L’#ASRoma vorrebbe cederlo, anche in prestito, entro il 30/06 per alleggerire il bilancio. https://t.co/d0MG0LTTiH — Stefano Gentili (@Ste_Gentili_) June 15, 2026