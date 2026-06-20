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Англия
20 июня 2026, 11:47 |
660
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Голкипер сборной Украины может перебраться в Премьер-лигу за 40 млн евро

Английский «Тоттенхэм» рассматривает трансфер Анатолий Трубина, который принадлежит «Бенфике»

20 июня 2026, 11:47 |
660
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Голкипер сборной Украины может перебраться в Премьер-лигу за 40 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Английский «Тоттенхэм» внимательно изучает трансфер голкипера сборной Украины Анатолия Трубина, который защищает цвета лиссабонской «Бенфики».

Главный тренер «шпор» Роберто Де Дзерби недоволен уровнем игры первого номера Гульельмо Викарио, который ведет переговоры о переходе в итальянский «Ювентус».

«Трубин стал целью для «Тоттенхэма». В прошлом сезоне он демонстрировал уверенную игру, часто сохранял ворота в неприкосновенности и помог своей команде остаться непобежденной в чемпионате.

«Бенфика» хочет получить за голкипера 40 миллионов евро. Де Дзерби хорошо знаком с украинским вратарем и его качествами, поскольку ранее работал с ним в донецком «Шахтере».

Трубин – сильный голкипер и станет улучшением по сравнению с Викарио, которые регулярно допускает ошибки. Он хорошо контролирует ситуацию в штрафной, умеет перехватывать навесы и отлично пасует», – сообщил источник.

В сезоне 2025/26 украинец провел 50 матчей, в которых пропустил 43 мяча и 11 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Контракт Трубина с лиссабонским клубом истекает в июне 2028 года.

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу Тоттенхэм Роберто Де Дзерби Гульельмо Викарио трансферы трансферы АПЛ
Николай Тытюк Источник
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Комментарии 1
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Чего за бред? Хоть и с ссылкой на источник🤦
Трубин, неплохой вратарь, но до уровня того-же Куртуа, ему ох как далеко. Дальние удары, он боится как огня. На выходах - слабый, и часто выбивает мяч прямо перед собой, чем пользуется противник.
Не стоит он таких денег.
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