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  4. Трубин может покинуть Бенфику. Украинец должен заменить чемпиона мира
Португалия
13 июня 2026, 09:37 |
1101
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Трубин может покинуть Бенфику. Украинец должен заменить чемпиона мира

«Астон Вилла» рискует потерять Эмилиано Мартинеса, поэтому нацелилась на украинца

13 июня 2026, 09:37 |
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Трубин может покинуть Бенфику. Украинец должен заменить чемпиона мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Голкипер лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин получил привлекательный вариант для продолжения карьеры. Об этом сообщили A Bola и TeamTalk.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересована английская «Астон Вилла», которая рискует остаться бе з первого номера, аргентинца Эмилиано Мартинеса.

Чемпион мира 2022 года провел успешные переговоры с итальянским «Ювентусом» и намерен присоединиться к туринской команде во время летнего трансферного окна.

«Бенфика» не собирается препятствовать трансферу Трубина, но планирует получить за украинца 20 миллионов евро. Клуб Английской Премьер-лиги считает вратаря «орлов» идеальным вариантом, чтобы заменить Мартинеса.

В сезоне 2025/26 украинец провел 50 матчей, в которых пропустил 43 мяча и 11 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Контракт Трубина с лиссабонским клубом истекает в июне 2028 года.

Сравнительные характеристики Трубина и Эмилиано Мартинеса:

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Николай Тытюк Источник: A Bola
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