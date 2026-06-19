Таблица ЧМ-2026. Группа A: определена первая сборная, вышедшая в плей-офф

19 июня на чемпионате мира 2026 завершились матчи второго тура в группе A.

Сборная Мексики стала первой командой, которая вышла в плей-офф мундиаля этого года. Кроме того, хозяева мундиаля не опустятся ниже первого места.

Мексиканцы за два тура набрали шесть очков из шести возможных – победы над сборнымии Южной Африки (2:0) и Южной Кореи (1:0).

Мексика занимает первое место в квартета А с 6 баллами, Южная Корея идет второй с тремя пунктами, у Чехии и ЮАР по одному очку благодаря ничьи в очном противостоянии второго тура.

Турнирное положение в группе A: Мексика (6), Южная Корея (3), Чехия (1), ЮАР (1)

Встречи третьего тура в группе A состоятся 25 июня – поединки Южная Африка vs Южная Корея и Чехия vs Мексика – в 04:00 по Киеву.

Шансы на выход в плей-офф сохраняют все три команды – Южная Корея, Чехия и ЮАР. По итогам трех туров в плей-офф напрямую выйдут две лучшие сборные группы. Команда, занявшая третье место, тоже может пройти дальше – если окажется среди 8 лучших из 12 третьих мест.

Де-факто место в плей-офф также гарантировали сборные Канады и Швейцарии, которые с четырьмя очками занимают первое и второе места в группе B.

Чемпионат мира 2026. Группа А

18–19 июня. Второй тур

Мексика – Южная Корея – 1:0

Гол: Ромо, 50

Чехия – Южная Африка – 1:1

Голы: Садилек, 6 – Мокоэна, 82 (пен.)

Группа А

Группа A Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Мексика 2 2 0 0 3 - 0 25.06.26 04:00 Чехия - Мексика 19.06.26 Мексика 1:0 Южная Корея 11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР 6 2 Южная Корея 2 1 0 1 2 - 2 25.06.26 04:00 ЮАР - Южная Корея 19.06.26 Мексика 1:0 Южная Корея 12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия 3 3 Чехия 2 0 1 1 2 - 3 25.06.26 04:00 Чехия - Мексика 18.06.26 Чехия 1:1 ЮАР 12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия 1 4 ЮАР 2 0 1 1 1 - 3 25.06.26 04:00 ЮАР - Южная Корея 18.06.26 Чехия 1:1 ЮАР 11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР 1 Полная таблица

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