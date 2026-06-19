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Чемпионат мира
19 июня 2026, 15:40 | Обновлено 19 июня 2026, 15:50
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0

Таблица ЧМ-2026. Группа A: определена первая сборная, вышедшая в плей-офф

Мексика одержала минимальную победу над Южной Кореей во втором туре квартета

19 июня 2026, 15:40 | Обновлено 19 июня 2026, 15:50
708
0
Таблица ЧМ-2026. Группа A: определена первая сборная, вышедшая в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine
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19 июня на чемпионате мира 2026 завершились матчи второго тура в группе A.

Сборная Мексики стала первой командой, которая вышла в плей-офф мундиаля этого года. Кроме того, хозяева мундиаля не опустятся ниже первого места.

Мексиканцы за два тура набрали шесть очков из шести возможных – победы над сборнымии Южной Африки (2:0) и Южной Кореи (1:0).

Мексика занимает первое место в квартета А с 6 баллами, Южная Корея идет второй с тремя пунктами, у Чехии и ЮАР по одному очку благодаря ничьи в очном противостоянии второго тура.

  • Турнирное положение в группе A: Мексика (6), Южная Корея (3), Чехия (1), ЮАР (1)

Встречи третьего тура в группе A состоятся 25 июня – поединки Южная Африка vs Южная Корея и Чехия vs Мексика – в 04:00 по Киеву.

Шансы на выход в плей-офф сохраняют все три команды – Южная Корея, Чехия и ЮАР. По итогам трех туров в плей-офф напрямую выйдут две лучшие сборные группы. Команда, занявшая третье место, тоже может пройти дальше – если окажется среди 8 лучших из 12 третьих мест.

Де-факто место в плей-офф также гарантировали сборные Канады и Швейцарии, которые с четырьмя очками занимают первое и второе места в группе B.

Чемпионат мира 2026. Группа А

18–19 июня. Второй тур

  • Мексика – Южная Корея – 1:0

Гол: Ромо, 50

  • Чехия – Южная Африка – 1:1

Голы: Садилек, 6 – Мокоэна, 82 (пен.)

Группа А

Группа A Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Мексика 2 2 0 0 3 - 0 25.06.26 04:00 Чехия - Мексика19.06.26 Мексика 1:0 Южная Корея11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР 6
2 Южная Корея 2 1 0 1 2 - 2 25.06.26 04:00 ЮАР - Южная Корея19.06.26 Мексика 1:0 Южная Корея12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия 3
3 Чехия 2 0 1 1 2 - 3 25.06.26 04:00 Чехия - Мексика18.06.26 Чехия 1:1 ЮАР12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия 1
4 ЮАР 2 0 1 1 1 - 3 25.06.26 04:00 ЮАР - Южная Корея18.06.26 Чехия 1:1 ЮАР11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР 1
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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