Таблица ЧМ-2026. Группа A: определена первая сборная, вышедшая в плей-офф
Мексика одержала минимальную победу над Южной Кореей во втором туре квартета
19 июня на чемпионате мира 2026 завершились матчи второго тура в группе A.
Сборная Мексики стала первой командой, которая вышла в плей-офф мундиаля этого года. Кроме того, хозяева мундиаля не опустятся ниже первого места.
Мексиканцы за два тура набрали шесть очков из шести возможных – победы над сборнымии Южной Африки (2:0) и Южной Кореи (1:0).
Мексика занимает первое место в квартета А с 6 баллами, Южная Корея идет второй с тремя пунктами, у Чехии и ЮАР по одному очку благодаря ничьи в очном противостоянии второго тура.
- Турнирное положение в группе A: Мексика (6), Южная Корея (3), Чехия (1), ЮАР (1)
Встречи третьего тура в группе A состоятся 25 июня – поединки Южная Африка vs Южная Корея и Чехия vs Мексика – в 04:00 по Киеву.
Шансы на выход в плей-офф сохраняют все три команды – Южная Корея, Чехия и ЮАР. По итогам трех туров в плей-офф напрямую выйдут две лучшие сборные группы. Команда, занявшая третье место, тоже может пройти дальше – если окажется среди 8 лучших из 12 третьих мест.
Де-факто место в плей-офф также гарантировали сборные Канады и Швейцарии, которые с четырьмя очками занимают первое и второе места в группе B.
Чемпионат мира 2026. Группа А
18–19 июня. Второй тур
- Мексика – Южная Корея – 1:0
Гол: Ромо, 50
- Чехия – Южная Африка – 1:1
Голы: Садилек, 6 – Мокоэна, 82 (пен.)
Группа А
|Группа A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Мексика
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|25.06.26 04:00 Чехия - Мексика19.06.26 Мексика 1:0 Южная Корея11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР
|6
|2
|Южная Корея
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|25.06.26 04:00 ЮАР - Южная Корея19.06.26 Мексика 1:0 Южная Корея12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия
|3
|3
|Чехия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|25.06.26 04:00 Чехия - Мексика18.06.26 Чехия 1:1 ЮАР12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия
|1
|4
|ЮАР
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|25.06.26 04:00 ЮАР - Южная Корея18.06.26 Чехия 1:1 ЮАР11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР
|1
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