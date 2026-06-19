Таблица ЧМ-2026. Разгромы: Швейцария и Канада де-факто вышли в плей-офф

В ночь на 19 июня завершились матчи второго тура группы B чемпионата мира 2026.

Сборные Швейцарии и Канада одержали разгромные победы, разобравшись с Боснией и Герцеговиной (4:1) и Катаром (6:0) соответственно.

Победу швейцарцам принесли Жоан Манзамби (дубль), Рубен Варгас и Гранит Джака (пенальти). Канадцам три очка оформили Кайл Ларин, Жонатан Дэвид (хет-трик), Натан Салиба и Мохамед Аль-Манай (автогол).

По итогам двух туров на вершине квартета B находятся сборные Канады и Швейцарии с четырьмя очкам. Канады занимают первую строчку благодаря лучшей разницей забитых и пропущенных. Босния и Катар с одним баллом располагаются на третьей и четвертой позициях.

Турнирное положение в группе B: Канада (4), Швейцария (4), Босния и Герцеговина (1), Катар (1)

Канада и Швейцария де-факто гарантировали себе плей-офф. В последнем туре они проведут очное противостояние. В случае ничьи канадцы выйдут в 1/16 финала с первого места, швейцарцы – со второго.

При поражении одной из команд возможна лишь теоретическая потеря места в топ-2: Босния или Катар должны определить победителя в очной дуэле и отыграть отставание по дополнительным показателям. Но и тогда вряд ли Катар / Швейцария окажутся мимо плей-офф – 4 набраных очка гарантируют выхолд из группы на 99% с третьего места.

Встречи третьего тура в группе B – Швейцария vs Канада и Босния vs Катар – состоятся 24 июня в 22:00 по Киеву.

Чемпионат мира 2026. Группа B

18–19 июня. 2-й тур

Канада – Катар – 6:0

Голы: Ларин, 16, Дэвид, 29, 45+3, 90+2, Салиба, 64, Аль-Манай, 75 (автогол)

Швейцария – Босния и Герцеговина – 4:1

Голы: Манзамби, 74, 90, Варгас, 84, Джака, 90+7 (пен.) – Махич, 90+3

Таблица группы B

Группа В Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Канада 2 1 1 0 7 - 1 24.06.26 22:00 Швейцария - Канада 19.06.26 Канада 6:0 Катар 12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина 4 2 Швейцария 2 1 1 0 5 - 2 24.06.26 22:00 Швейцария - Канада 18.06.26 Швейцария 4:1 Босния и Герцеговина 13.06.26 Катар 1:1 Швейцария 4 3 Босния и Герцеговина 2 0 1 1 2 - 5 24.06.26 22:00 Босния и Герцеговина - Катар 18.06.26 Швейцария 4:1 Босния и Герцеговина 12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина 1 4 Катар 2 0 1 1 1 - 7 24.06.26 22:00 Босния и Герцеговина - Катар 19.06.26 Канада 6:0 Катар 13.06.26 Катар 1:1 Швейцария 1 Полная таблица

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