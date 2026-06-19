«Заслужили лучшего». Тренер сборной Панамы – о матче с Ганой на ЧМ-2026
Томас Кристиансен прокомментировал неудачный старт на турнире
Главный тренер сборной Панамы Томас Кристиансен попытался подобрать слова после болезненного поражения в первом туре ЧМ-2026 от Ганы. Команда Томаса пропустила на последних минутах и упустила первое очко – 0:1.
«Результат болезненный, но это потому, что мы заслуживали лучшей участи. В первом тайме мы действовали отлично – полностью контролировали Гану. Это жестокий способ проиграть матч. Но мы не можем вечно зацикливаться на этой ошибке.
Впереди у нас две игры против очень непростых соперников. Мы знаем их класс, но сделаем все, что в наших силах.
Для этого мы должны продемонстрировать, что Панама – очень неуступчивая команда, которую трудно победить, и мы собираемся бороться до самого конца.
Скажу честно, мы не будем играть робко против Хорватии. Мы хотим показать, что Панаму тяжело обыграть», – подытожил Кристиансен.
Видеообзор матча:
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