Ибраима Конате вошел в топ-10 самых дорогих «свободных агентов»
Рекордсменом среди таких футболистов является другой игрок Реала
Ибраима Конате, который перешел из Ливерпуля в Реал как свободный агент, оценивается Transfermarkt в 45 млн евро.
Имея столь высокую рыночную стоимость, француз вошел в топ-10 самых дорогих футболистов, переходивших в другой клуб как свободные агенты.
Рекордсменом среди таких игроков является другой игрок «сливочных» Килиан Мбаппе, который на момент перехода в лагерь мадридцев стоил 180 млн евро.
Самые дорогие футболисты, переходившие в другой клуб как свободные агенты, по данным Transfermarkt
- 180 млн евро – Килиан Мбаппе (из ПСЖ в Реал)
- 80 млн евро – Лионель Месси (из Барселоны в ПСЖ)
- 75 млн евро – Трент Александер-Арнольд (из Ливерпуля в Реал)
- 60 млн евро – Джанлуиджи Доннарумма (из Милана в ПСЖ)
- 55 млн евро – Давид Алаба (из Баварии в Реал)
- 50 млн евро – Роберт Левандовски (из Боруссии Дортмунд в Баварию)
- 50 млн евро – Милан Шкриньяр (из Интера в ПСЖ)
- 48 млн евро – Поль Погба (с Манчестер Юнайтед в Ювентус)
- 45 млн евро – Ибраима Конате (из Ливерпуля в Реал)
- 45 млн евро – Джонатан Дэвид (из Лилля в Ювентус)
- 45 млн евро – Франк Кессье (из Милана в Барселону)
- 45 млн евро – Мемфис Депай (из Лиона в Барселону)
Ibrahima Konaté's free transfer to Real Madrid is the joint-ninth most valuable free transfer in the history of the sport 🤯 pic.twitter.com/Uz0Oqb0m2d— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) June 18, 2026
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