Ибраима Конате вошел в топ-10 самых дорогих «свободных агентов»

Ибраима Конате, который перешел из Ливерпуля в Реал как свободный агент, оценивается Transfermarkt в 45 млн евро.

Имея столь высокую рыночную стоимость, француз вошел в топ-10 самых дорогих футболистов, переходивших в другой клуб как свободные агенты.

Рекордсменом среди таких игроков является другой игрок «сливочных» Килиан Мбаппе, который на момент перехода в лагерь мадридцев стоил 180 млн евро.

Самые дорогие футболисты, переходившие в другой клуб как свободные агенты, по данным Transfermarkt

180 млн евро – Килиан Мбаппе (из ПСЖ в Реал)

80 млн евро – Лионель Месси (из Барселоны в ПСЖ)

75 млн евро – Трент Александер-Арнольд (из Ливерпуля в Реал)

60 млн евро – Джанлуиджи Доннарумма (из Милана в ПСЖ)

55 млн евро – Давид Алаба (из Баварии в Реал)

50 млн евро – Роберт Левандовски (из Боруссии Дортмунд в Баварию)

50 млн евро – Милан Шкриньяр (из Интера в ПСЖ)

48 млн евро – Поль Погба (с Манчестер Юнайтед в Ювентус)

45 млн евро – Ибраима Конате (из Ливерпуля в Реал)

45 млн евро – Джонатан Дэвид (из Лилля в Ювентус)

45 млн евро – Франк Кессье (из Милана в Барселону)

45 млн евро – Мемфис Депай (из Лиона в Барселону)