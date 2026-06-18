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18 июня 2026, 22:39 | Обновлено 18 июня 2026, 22:40
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0

Ибраима Конате вошел в топ-10 самых дорогих «свободных агентов»

Рекордсменом среди таких футболистов является другой игрок Реала

18 июня 2026, 22:39 | Обновлено 18 июня 2026, 22:40
322
0
Ибраима Конате вошел в топ-10 самых дорогих «свободных агентов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибраима Конате
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Ибраима Конате, который перешел из Ливерпуля в Реал как свободный агент, оценивается Transfermarkt в 45 млн евро.

Имея столь высокую рыночную стоимость, француз вошел в топ-10 самых дорогих футболистов, переходивших в другой клуб как свободные агенты.

Рекордсменом среди таких игроков является другой игрок «сливочных» Килиан Мбаппе, который на момент перехода в лагерь мадридцев стоил 180 млн евро.

Самые дорогие футболисты, переходившие в другой клуб как свободные агенты, по данным Transfermarkt

  • 180 млн евро – Килиан Мбаппе (из ПСЖ в Реал)
  • 80 млн евро – Лионель Месси (из Барселоны в ПСЖ)
  • 75 млн евро – Трент Александер-Арнольд (из Ливерпуля в Реал)
  • 60 млн евро – Джанлуиджи Доннарумма (из Милана в ПСЖ)
  • 55 млн евро – Давид Алаба (из Баварии в Реал)
  • 50 млн евро – Роберт Левандовски (из Боруссии Дортмунд в Баварию)
  • 50 млн евро – Милан Шкриньяр (из Интера в ПСЖ)
  • 48 млн евро – Поль Погба (с Манчестер Юнайтед в Ювентус)
  • 45 млн евро – Ибраима Конате (из Ливерпуля в Реал)
  • 45 млн евро – Джонатан Дэвид (из Лилля в Ювентус)
  • 45 млн евро – Франк Кессье (из Милана в Барселону)
  • 45 млн евро – Мемфис Депай (из Лиона в Барселону)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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