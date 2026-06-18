Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тухель публично обратился к ФИФА после матча с Хорватией
Чемпионат мира
18 июня 2026, 22:18 |
1585
0

Тухель публично обратился к ФИФА после матча с Хорватией

Томас Тухель был расстроен из-за того, что фотографы загораживали ему обзор

18 июня 2026, 22:18 |
1585
0
Тухель публично обратился к ФИФА после матча с Хорватией
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель был расстроен из-за того, что фотографы загораживали ему обзор во время исполнения национального гимна перед матчем с Хорватией в его дебютном матче на чемпионате мира.

«Я прошу ФИФА изменить расположение фотографов, потому что я не мог видеть свою команду во время исполнения гимна, а я ждал этого момента», – сказал Тухель после победы Англии над Хорватией со счетом 4:2 в среду.

«Это был очень, очень особенный момент, и я стоял перед 50 фотографами в полуметре от себя, и я не мог видеть ни одного игрока», – сказал Тухель. «Это немного испортило мне впечатление».

Следующий матч англичане проведут 23 июня против Ганы.

По теме:
Уэйн РУНИ: «Позиционирование Роналду на поле – гениально»
Канада – Катар. Текстовая трансляция матча
Матч Швейцария – Босния и Герцеговина едва не побил антирекорд ЧМ
сборная Англии по футболу сборная Хорватии по футболу Томас Тухель ЧМ-2026 по футболу ФИФА
Руслан Полищук Источник: ESPN
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Футбол | 18 июня 2026, 10:43 0
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ

Легендарный Николай Павлов вскоре получит новую должность

Михаил Мудрик отправился в Италию
Футбол | 18 июня 2026, 11:22 6
Михаил Мудрик отправился в Италию
Михаил Мудрик отправился в Италию

Украинский футболист провел время со своей девушкой

Прагматизм не выстоял. Южная Африка вырвала ничью у Чехии
Футбол | 18.06.2026, 20:59
Прагматизм не выстоял. Южная Африка вырвала ничью у Чехии
Прагматизм не выстоял. Южная Африка вырвала ничью у Чехии
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Бокс | 18.06.2026, 14:03
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Источник: Бенфика получит украинца, который станет лучшим – есть условие
Футбол | 18.06.2026, 22:42
Источник: Бенфика получит украинца, который станет лучшим – есть условие
Источник: Бенфика получит украинца, который станет лучшим – есть условие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
16.06.2026, 16:00 2
Теннис
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
17.06.2026, 13:23 3
Футбол
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
16.06.2026, 21:51 34
Футбол
Фьюри указал на главный страх Усика перед боем с 21-летним боксером
Фьюри указал на главный страх Усика перед боем с 21-летним боксером
17.06.2026, 01:32
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
17.06.2026, 09:31 51
Футбол
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
17.06.2026, 06:25
Футбол
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
18.06.2026, 08:22
Бокс
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
16.06.2026, 17:19 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем