Тухель публично обратился к ФИФА после матча с Хорватией

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель был расстроен из-за того, что фотографы загораживали ему обзор во время исполнения национального гимна перед матчем с Хорватией в его дебютном матче на чемпионате мира.

«Я прошу ФИФА изменить расположение фотографов, потому что я не мог видеть свою команду во время исполнения гимна, а я ждал этого момента», – сказал Тухель после победы Англии над Хорватией со счетом 4:2 в среду.

«Это был очень, очень особенный момент, и я стоял перед 50 фотографами в полуметре от себя, и я не мог видеть ни одного игрока», – сказал Тухель. «Это немного испортило мне впечатление».

Следующий матч англичане проведут 23 июня против Ганы.