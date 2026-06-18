Тухель публично обратился к ФИФА после матча с Хорватией
Томас Тухель был расстроен из-за того, что фотографы загораживали ему обзор
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель был расстроен из-за того, что фотографы загораживали ему обзор во время исполнения национального гимна перед матчем с Хорватией в его дебютном матче на чемпионате мира.
«Я прошу ФИФА изменить расположение фотографов, потому что я не мог видеть свою команду во время исполнения гимна, а я ждал этого момента», – сказал Тухель после победы Англии над Хорватией со счетом 4:2 в среду.
«Это был очень, очень особенный момент, и я стоял перед 50 фотографами в полуметре от себя, и я не мог видеть ни одного игрока», – сказал Тухель. «Это немного испортило мне впечатление».
Следующий матч англичане проведут 23 июня против Ганы.
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