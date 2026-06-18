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Чемпионат мира
18 июня 2026, 07:11 | Обновлено 18 июня 2026, 07:13
725
0

Тухель похвалил Англию после матча с Хорватией и объяснил замену Райса

Главному тренеру сборной Англии понравилась реакция команды

18 июня 2026, 07:11 | Обновлено 18 июня 2026, 07:13
725
0
Тухель похвалил Англию после матча с Хорватией и объяснил замену Райса
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель похвалил свою команду за хорошую реакцию на хаотичный первый тайм и итоговую победу над Хорватией – 4:2 в первом туре группового этапа чемпионата мира.

«Мне понравился весь второй тайм. Мне понравилась реакция на очень сложный первый тайм против сильного соперника.

Я думаю, что мы немного нервничали, возможно, хотели сделать слишком много, но очевидно, что мы слишком долго принимали решения. Когда можно было играть коротко – мы играли длинно, а когда можно было играть длинно – мы играли коротко.

Мы слишком много времени провели в низком блоке, что также не является нашей идентичностью и не тем, чего мы хотели. Два наших лидерства не сделали нас более свободными. У меня было ощущение, что мы начали что-то беречь, и нас за это наказали, что психологически непросто. Но мне очень понравилась реакция после перерыва.

Есть еще вещи, которые нужно улучшить. Это также вполне нормально. После первого матча нужно войти в турнирный ритм. У нас сложная группа, поэтому позитивные моменты – это то, на чем мы сосредоточимся, будем наслаждаться моментом, и у нас есть достаточно дней, чтобы адаптироваться», – сказал тренер.

Также Тухель похвалил «абсолютную самоотдачу» Кейна, который, заблокировав удар соперника, спас команду от третьего пропущенного гола, и сообщил, что полузащитник Деклан Райс был заменен в целях предотвращения травмы.

«Я увидел определенный дискомфорт и спросил его, и он сразу показал на нижнюю часть спины, чуть выше задней поверхности бедра», – сказал Тухель. «Я не хотел рисковать. Это был момент, чтобы поберечь его, и я считаю, что Рис Джеймс очень хорошо заменил его в центре поля, сыграл фантастический матч. Надеюсь, ничего серьезного, и он меня успокоил после игры – все хорошо, все хорошо».

Во втором туре группы L сборная Англии в Фоксборо 23 июня сыграет с Ганой. Старт матча запланирован на 23:00 по киевскому времени.

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Иван Чирко Источник: Reuters
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