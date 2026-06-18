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Украина. Премьер лига
18 июня 2026, 17:04 | Обновлено 18 июня 2026, 17:13
182
0

Гендир ЛНЗ рассказал, как попал в ДТП в Польше: «Если бы не родители...»

Василий Каюк рассказал случай своей юности

18 июня 2026, 17:04 | Обновлено 18 июня 2026, 17:13
182
0
Гендир ЛНЗ рассказал, как попал в ДТП в Польше: «Если бы не родители...»
ФК ЛНЗ. Василий Каюк
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Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк рассказал, как в 18 лет попал в ДТП, разбив машину в Польше. Василий признался, что разбил машину знакомых, но родители помогли разрешить эту ситуацию.

– Вы как-то говорили, что в тот период вы совершали определенные жизненные ошибки. Ради примера, что-то яркое.

– Разбил машину в 18 лет.

– В Польше?

– Да.

– Машина была именно ваша?

– Не моя.

– А чья?

– Знакомых.

– Прям жестко разбили?

– Да, что только на эвакуатор на разборку.

– Какая марка?

– Renault Clio.

– Как это произошло?

– Я ночью возвращался из ночной смены, и я так понимаю, что я уснул, видимо, во время дороги. Машина сделала 2 или 3 сальто, перевернулась.

– Там были подушки безопасности?

– Да. На мне, слава Богу, даже ни одного синяка не было.

– Как вы разруливали эту ситуацию?

– Если бы не родители, я никогда в жизни не разрулил бы это.

– Какая цена вопроса была?

– Я так не помню, но большая. Для меня она тогда была большой.

– То есть это был ночной звонок в Украину?

– Нет, это были 2 недели молчания. Это были размышления, как это передать и сказать родителям, пока мой друг сам не решил позвонить родителям, понимая, что я в патовой ситуации. А вы знаете: детский, юношеский максимализм таков, что сам все решу. И был звонок моим родителям.

– Даже не представляю себе реакцию.

– Она была очень негативной, но они мне помогли. Ситуаций было много – это одна из них, – сказал Каюк.

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Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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