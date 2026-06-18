Гендир ЛНЗ рассказал, как попал в ДТП в Польше: «Если бы не родители...»
Василий Каюк рассказал случай своей юности
Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк рассказал, как в 18 лет попал в ДТП, разбив машину в Польше. Василий признался, что разбил машину знакомых, но родители помогли разрешить эту ситуацию.
– Вы как-то говорили, что в тот период вы совершали определенные жизненные ошибки. Ради примера, что-то яркое.
– Разбил машину в 18 лет.
– В Польше?
– Да.
– Машина была именно ваша?
– Не моя.
– А чья?
– Знакомых.
– Прям жестко разбили?
– Да, что только на эвакуатор на разборку.
– Какая марка?
– Renault Clio.
– Как это произошло?
– Я ночью возвращался из ночной смены, и я так понимаю, что я уснул, видимо, во время дороги. Машина сделала 2 или 3 сальто, перевернулась.
– Там были подушки безопасности?
– Да. На мне, слава Богу, даже ни одного синяка не было.
– Как вы разруливали эту ситуацию?
– Если бы не родители, я никогда в жизни не разрулил бы это.
– Какая цена вопроса была?
– Я так не помню, но большая. Для меня она тогда была большой.
– То есть это был ночной звонок в Украину?
– Нет, это были 2 недели молчания. Это были размышления, как это передать и сказать родителям, пока мой друг сам не решил позвонить родителям, понимая, что я в патовой ситуации. А вы знаете: детский, юношеский максимализм таков, что сам все решу. И был звонок моим родителям.
– Даже не представляю себе реакцию.
– Она была очень негативной, но они мне помогли. Ситуаций было много – это одна из них, – сказал Каюк.
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