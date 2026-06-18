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Украина. Премьер лига
18 июня 2026, 14:42 | Обновлено 18 июня 2026, 15:20
948
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Лидер ЛНЗ взял слово после жеребьевки квалификации Лиги конференций

Олег Горин объяснил, как «фиолетовые» будут готовиться к матчам против бельгийского Гента

18 июня 2026, 14:42 | Обновлено 18 июня 2026, 15:20
948
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Лидер ЛНЗ взял слово после жеребьевки квалификации Лиги конференций
ФК ЛНЗ. Олег Горин
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Лидер черкасского ЛНЗ Олег Горин поделился эмоциями после жеребьевки Лиги конференций, по итогам которой «фиолетовые» сыграют против бельгийского Гента.

– Олег, что скажешь о сопернике ЛНЗ во втором квалификационном раунде Лиги конференций?

– Честно говоря, перед жеребьевкой не было особых ожиданий по конкретному сопернику. Мы понимали, что на этом уровне все команды очень сильны.

– Какую характеристику можешь дать вашим оппонентам?

– Гент – хороший бельгийский клуб с опытом выступлений в еврокубках, потому это серьезный вызов для нас. Но мы рады такому жребию, ведь именно в матчах против сильных соперников можно проверить свой уровень и показать, на что способна наша команда. Будем готовиться очень ответственно.

– Достаточно ли нескольких недель, чтобы качественно подготовиться к спарке?

– Впереди у нас еще начало сборов, поэтому основная подготовка только начинается. Но считаю, что времени достаточно, чтобы качественно подготовиться к этим матчам. Главное – хорошо поработать на сборах, выполнить все, что потребует тренерский штаб, и постепенно набрать оптимальные кондиции. Понимаем важность этого противостояния, поэтому каждый будет полностью сконцентрирован, чтобы подойти к играм с Гентом в лучшей форме.

– Может ли фактор дебютанта еврокубков сыграть ЛНЗ на руку в этом противостоянии?

– Возможно, в этом есть определенный плюс для нас. Мы впервые выходим на еврокубковую арену, поэтому сопернику может быть сложнее анализировать и прогнозировать нашу игру. В то же время статус дебютанта ничего не гарантирует – все будет решаться на футбольном поле.

Думаю, нашим главным козырем должно стать желание, самоотдача и максимальная концентрация в каждом эпизоде. Для многих из нас это будет первый такой опыт, поэтому мотивации точно будет достаточно, — сказал Горин.

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций состоится 23 июля, а ответный матч – 30 июля.

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Олег Горин ЛНЗ Черкассы Гент Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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На жаль пафосно просруть Генту , тут без варіантів 
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