Пономарев объяснил, как ЛНЗ будет играть с Гентом в Лиге конференций

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после жеребьевки Лиги конференций, по итогам которой «фиолетовые» сыграют против бельгийского Гента.

– Виталий Юрьевич, уже известный наш соперник. Ваши первые эмоции после жеребьевки и определения соперника?

– К любому сопернику нужно готовиться и играть. Опять же, это дебютный для нас сезон еврокубков. Будем иметь возможность проверить себя на уровне хорошего соперника по хорошему чемпионату. Поэтому нормальные впечатления, будем готовиться.

– Как конкретно будете готовить команду к своему первому в истории еврокубковому матчу?

– Будем изучать его, когда уже непосредственно изучим, будем готовиться, но не нужно забывать, что у нас только начинается собрание. Нужно будет готовиться к чемпионату, а не только к еврокубковому сопернику.

– Можете ли уже сейчас сказать о каких-то особенностях игры с командами из Бельгии?

– В Бельгии чемпионат хорошего уровня, очень много всегда хороших и перспективных футболистов играют, которые проходят через него и попадают в пятерку лучших чемпионатов Европы. Играют очень интенсивный и современный футбол.

– Что, возможно, хотелось бы сказать болельщикам ЛНЗ после результатов жеребьевки?

– Только попросить поддерживать команду, а мы в свою очередь приложим максимальные усилия, чтобы качественно сыграть. В любом случае, будем играть, чтобы перейти в следующий этап, и я не считаю, что мы должны кого-то бояться.

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций состоится 23 июля, а ответный матч – 30 июля.