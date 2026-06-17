Пономарев объяснил, как ЛНЗ будет играть с Гентом в Лиге конференций
Коуч ЛНЗ обратился к фанатам
Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после жеребьевки Лиги конференций, по итогам которой «фиолетовые» сыграют против бельгийского Гента.
– Виталий Юрьевич, уже известный наш соперник. Ваши первые эмоции после жеребьевки и определения соперника?
– К любому сопернику нужно готовиться и играть. Опять же, это дебютный для нас сезон еврокубков. Будем иметь возможность проверить себя на уровне хорошего соперника по хорошему чемпионату. Поэтому нормальные впечатления, будем готовиться.
– Как конкретно будете готовить команду к своему первому в истории еврокубковому матчу?
– Будем изучать его, когда уже непосредственно изучим, будем готовиться, но не нужно забывать, что у нас только начинается собрание. Нужно будет готовиться к чемпионату, а не только к еврокубковому сопернику.
– Можете ли уже сейчас сказать о каких-то особенностях игры с командами из Бельгии?
– В Бельгии чемпионат хорошего уровня, очень много всегда хороших и перспективных футболистов играют, которые проходят через него и попадают в пятерку лучших чемпионатов Европы. Играют очень интенсивный и современный футбол.
– Что, возможно, хотелось бы сказать болельщикам ЛНЗ после результатов жеребьевки?
– Только попросить поддерживать команду, а мы в свою очередь приложим максимальные усилия, чтобы качественно сыграть. В любом случае, будем играть, чтобы перейти в следующий этап, и я не считаю, что мы должны кого-то бояться.
Первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций состоится 23 июля, а ответный матч – 30 июля.
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