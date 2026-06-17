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  4. Пономарев объяснил, как ЛНЗ будет играть с Гентом в Лиге конференций
Лига конференций
17 июня 2026, 17:17 | Обновлено 17 июня 2026, 17:32
875
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Пономарев объяснил, как ЛНЗ будет играть с Гентом в Лиге конференций

Коуч ЛНЗ обратился к фанатам

17 июня 2026, 17:17 | Обновлено 17 июня 2026, 17:32
875
5 Comments
Пономарев объяснил, как ЛНЗ будет играть с Гентом в Лиге конференций
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев
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Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после жеребьевки Лиги конференций, по итогам которой «фиолетовые» сыграют против бельгийского Гента.

– Виталий Юрьевич, уже известный наш соперник. Ваши первые эмоции после жеребьевки и определения соперника?

– К любому сопернику нужно готовиться и играть. Опять же, это дебютный для нас сезон еврокубков. Будем иметь возможность проверить себя на уровне хорошего соперника по хорошему чемпионату. Поэтому нормальные впечатления, будем готовиться.

– Как конкретно будете готовить команду к своему первому в истории еврокубковому матчу?

– Будем изучать его, когда уже непосредственно изучим, будем готовиться, но не нужно забывать, что у нас только начинается собрание. Нужно будет готовиться к чемпионату, а не только к еврокубковому сопернику.

– Можете ли уже сейчас сказать о каких-то особенностях игры с командами из Бельгии?

– В Бельгии чемпионат хорошего уровня, очень много всегда хороших и перспективных футболистов играют, которые проходят через него и попадают в пятерку лучших чемпионатов Европы. Играют очень интенсивный и современный футбол.

– Что, возможно, хотелось бы сказать болельщикам ЛНЗ после результатов жеребьевки?

– Только попросить поддерживать команду, а мы в свою очередь приложим максимальные усилия, чтобы качественно сыграть. В любом случае, будем играть, чтобы перейти в следующий этап, и я не считаю, что мы должны кого-то бояться.

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций состоится 23 июля, а ответный матч – 30 июля.

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Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Лига конференций Гент
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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Как ЛНЗ буде грати..Каком доверху.Ви що знущаетесь на спорт.юа чи просто пишете статті на росіянській мові, а потім не все переводиться на українську? вже не перший раз таке бачу..ЯК!!!! ЛНЗ буде грати, а не "как"
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Ну ось вже і про чемпіонат забалакали
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+2
подивіться що написано в заголовку:
", как ЛНЗ..."
Ще не грали а вже  как,
а якщо гратимуть, то скільки буде КАКів?
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+1
Яка різниця, как - хіба хтось в здоровому глузді буде це дивитись???
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-1
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