Таблица ЧМ. Группа K: лидерство захватила Колумбия. Какие шансы Португалии?
В стартовом туре Колумбия переиграла Узбекистан со счетом 3:1
Сборная Узбекистана в дебютном матче на мундиале уступила команде Колумбии со счетом 1:3.
Поединок 1-го тура ЧМ-2026 состоялся на Estadio Banorte в Мехико, столице Мексики.
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У победителей голы забили Даниэль Муньос, Луис Диас и Хаминтон Кампас, а у дебютантов отличился Аббосбек Файзуллаев.
Колумбия набрала 3 очка на старте ЧМ и стала лидером группы, а Узбекистан потерпел поражение в первом туре.
Ранее в другом матче группы Португалия и ДР Конго сыграли вничью (1:1).
ЧМ-2026. Турнирная таблица группы K
- Колумбия (3 очка), ДР Конго, Португалия (по 1), Узбекистан (по 0)
Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:
- Колумбия – 96%, Португалия – 92%, ДР Конго – 54%, Узбекистан – 23%
Дальнейшее расписание матчей группы J
- 23 июня. Португалия – Узбекистан, Колумбия – ДР Конго
- 27 июня. Колумбия – Португалия, ДР Конго – Узбекистан
Чемпионат мира 2026. Группа K. 1-й тур. 18 июня 2026
Мехико (Мексика), Estadio Banorte
Узбекистан – Колумбия – 1:3
Голы: Даниэль Муньос, 40 – Аббосбек Файзуллаев, 60, Луис Диас, 65, Хаминтон Кампас, 90+9
Видео голов и обзор матча
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