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Чемпионат мира
18 июня 2026, 15:37 | Обновлено 18 июня 2026, 15:38
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0

Таблица ЧМ. Группа K: лидерство захватила Колумбия. Какие шансы Португалии?

В стартовом туре Колумбия переиграла Узбекистан со счетом 3:1

18 июня 2026, 15:37 | Обновлено 18 июня 2026, 15:38
113
0
Таблица ЧМ. Группа K: лидерство захватила Колумбия. Какие шансы Португалии?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Узбекистана в дебютном матче на мундиале уступила команде Колумбии со счетом 1:3.

Поединок 1-го тура ЧМ-2026 состоялся на Estadio Banorte в Мехико, столице Мексики.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У победителей голы забили Даниэль Муньос, Луис Диас и Хаминтон Кампас, а у дебютантов отличился Аббосбек Файзуллаев.

Колумбия набрала 3 очка на старте ЧМ и стала лидером группы, а Узбекистан потерпел поражение в первом туре.

Ранее в другом матче группы Португалия и ДР Конго сыграли вничью (1:1).

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы K

  • Колумбия (3 очка), ДР Конго, Португалия (по 1), Узбекистан (по 0)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

  • Колумбия – 96%, Португалия – 92%, ДР Конго – 54%, Узбекистан – 23%

Дальнейшее расписание матчей группы J

  • 23 июня. Португалия – Узбекистан, Колумбия – ДР Конго
  • 27 июня. Колумбия – Португалия, ДР Конго – Узбекистан

Чемпионат мира 2026. Группа K. 1-й тур. 18 июня 2026

Мехико (Мексика), Estadio Banorte

Узбекистан – Колумбия – 1:3

Голы: Даниэль Муньос, 40 – Аббосбек Файзуллаев, 60, Луис Диас, 65, Хаминтон Кампас, 90+9

Видео голов и обзор матча

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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