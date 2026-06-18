ФОТО. Узбекистан дебютировал на мундиале с поражения от Колумбии
У победителей голы забили Даниэль Муньос, Луис Диас и Хаминтон Кампас
Сборная Узбекистана в дебютном матче на мундиале уступила команде Колумбии со счетом 1:3.
Поединок 1-го тура ЧМ-2026 состоялся на Estadio Banorte в Мехико, столице Мексики.
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На 40-й минуте счет открыл Даниэль Муньос после передачи Луиса Диаса. После перерыва Узбекистан сумел сравнять счет, на 60-й минуте отличился Аббосбек Файзуллаев.
Однако равновесие держалось недолго. На 65-й минуте Луис Диас вновь вывел Колумбию вперед, ассист – на счету Густаво Пуэрты.
В компенсированное время колумбийцы поставили точку в матче. На 90+9-й минуте Хаминтон Кампас завершил передачу Кучо, установив окончательный счет 3:1.
Колумбия набрала 3 очка на старте ЧМ и стала лидером группы, а Узбекистан потерпел поражение в первом туре. В другом матче Португалия и ДР Конго сыграли вничью (1:1).
Чемпионат мира 2026. Группа K. 1-й тур. 18 июня 2026
Мехико (Мексика), Estadio Banorte
Узбекистан – Колумбия – 1:3
Голы: Даниэль Муньос, 40 – Аббосбек Файзуллаев, 60, Луис Диас, 65, Хаминтон Кампас, 90+9
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