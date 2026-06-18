ФОТО. Узбекистан дебютировал на мундиале с поражения от Колумбии

Сборная Узбекистана в дебютном матче на мундиале уступила команде Колумбии со счетом 1:3.

Поединок 1-го тура ЧМ-2026 состоялся на Estadio Banorte в Мехико, столице Мексики.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 40-й минуте счет открыл Даниэль Муньос после передачи Луиса Диаса. После перерыва Узбекистан сумел сравнять счет, на 60-й минуте отличился Аббосбек Файзуллаев.

Однако равновесие держалось недолго. На 65-й минуте Луис Диас вновь вывел Колумбию вперед, ассист – на счету Густаво Пуэрты.

В компенсированное время колумбийцы поставили точку в матче. На 90+9-й минуте Хаминтон Кампас завершил передачу Кучо, установив окончательный счет 3:1.

Колумбия набрала 3 очка на старте ЧМ и стала лидером группы, а Узбекистан потерпел поражение в первом туре. В другом матче Португалия и ДР Конго сыграли вничью (1:1).

Чемпионат мира 2026. Группа K. 1-й тур. 18 июня 2026

Мехико (Мексика), Estadio Banorte

Узбекистан – Колумбия – 1:3

Голы: Даниэль Муньос, 40 – Аббосбек Файзуллаев, 60, Луис Диас, 65, Хаминтон Кампас, 90+9

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея