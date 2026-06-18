Таблица ЧМ: Роналду и Ко потеряли очки. Какие шансы Португалии на плей-офф?

Сборные Португалии и ДР Конго сыграли вничью (1:1) в матче 1-го тура чемпионата мира 2026.

Поединок состоялся на стадионе Эн-Эр-Джи Стэдиум в Хьюстоне (штат Техас, США).

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На 6-й минуте Жоау Невеш открыл счет для португальцев после передачи Педру Нету.

На 45+5 минуте Йоан Висса после ассиста Артура Масуаку восстановил равновесие (1:1).

После первого тура в группе K Португалия и ДР Конго имеют по одному очку. В другом матче 1-го тура сыграют Узбекистан и Колумбия.

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы K

ДР Конго, Португалия (по 1 очку), Колумбия, Узбекистан (по 0)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

Португалия – 97%, Колумбия – 93%, ДР Конго – 47%, Узбекистан – 25%

Дальнейшее расписание матчей группы J

17 июня. Узбекистан – Колумбия

23 июня. Португалия – Узбекистан, Колумбия – ДР Конго

27 июня. Колумбия – Португалия, ДР Конго – Узбекистан

Чемпионат мира 2026. Группа K. 1-й тур, 17 июня 2026

Хьюстон (штат Техас, США), Эн-Эр-Джи Стэдиум

Португалия – ДР Конго – 1:1

Голы: Жоау Невеш, 6 – Йоан Висса, 45+5

Видео голов и обзор матча

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