Таблица ЧМ: Роналду и Ко потеряли очки. Какие шансы Португалии на плей-офф?
Сборная ДР Конго удержала ничью, дальше сыграют Колумбия и Узбекистан
Сборные Португалии и ДР Конго сыграли вничью (1:1) в матче 1-го тура чемпионата мира 2026.
Поединок состоялся на стадионе Эн-Эр-Джи Стэдиум в Хьюстоне (штат Техас, США).
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На 6-й минуте Жоау Невеш открыл счет для португальцев после передачи Педру Нету.
На 45+5 минуте Йоан Висса после ассиста Артура Масуаку восстановил равновесие (1:1).
После первого тура в группе K Португалия и ДР Конго имеют по одному очку. В другом матче 1-го тура сыграют Узбекистан и Колумбия.
ЧМ-2026. Турнирная таблица группы K
- ДР Конго, Португалия (по 1 очку), Колумбия, Узбекистан (по 0)
Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:
- Португалия – 97%, Колумбия – 93%, ДР Конго – 47%, Узбекистан – 25%
Дальнейшее расписание матчей группы J
- 17 июня. Узбекистан – Колумбия
- 23 июня. Португалия – Узбекистан, Колумбия – ДР Конго
- 27 июня. Колумбия – Португалия, ДР Конго – Узбекистан
Чемпионат мира 2026. Группа K. 1-й тур, 17 июня 2026
Хьюстон (штат Техас, США), Эн-Эр-Джи Стэдиум
Португалия – ДР Конго – 1:1
Голы: Жоау Невеш, 6 – Йоан Висса, 45+5
Видео голов и обзор матча
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