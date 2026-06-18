Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Роналду на голодном пайке. Португалия не сумела обыграть ДР Конго
Чемпионат мира
18 июня 2026, 02:47 | Обновлено 18 июня 2026, 03:15
44
0

ФОТО. Роналду на голодном пайке. Португалия не сумела обыграть ДР Конго

Матч стартового тура чемпионата мира 2026 завершился со счетом 1:1

18 июня 2026, 02:47 | Обновлено 18 июня 2026, 03:15
44
0
ФОТО. Роналду на голодном пайке. Португалия не сумела обыграть ДР Конго
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Португалии упустила победу в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026, сыграв вничью с ДР Конго.

Поединок, который состоялся на стадионе Эн-Эр-Джи Стэдиум в Хьюстоне (штат Техас, США), завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Португальцы быстро вышли вперед. Уже на 6-й минуте Жоау Невеш открыл счет после передачи Педру Нету. Команда Роберто Мартинеса постоянно владела инициативой.

Однако перед перерывом африканская сборная сумела отыграться. На 45+5 минуте Йоан Висса после ассиста Артюра Масуаку восстановил равновесие.

Во втором тайме Португалия продолжала больше владеть мячом, но забить победный гол не сумела. В итоге команды поделили очки.

После первого тура в группе K Португалия и ДР Конго имеют по одному очку. В квартете также выступают сборные Узбекистана и Колумбии.

Чемпионат мира 2026. Группа K. 1-й тур, 17 июня 2026

Хьюстон (штат Техас, США), Эн-Эр-Джи Стэдиум

Португалия – ДР Конго – 1:1

Голы: Жоау Невеш, 6 – Йоан Висса, 45+5

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Жоау Невеш, 6 мин

ГОЛ! 1:1. Йоан Висса, 45+5 мин

Фотогалерея

По теме:
ФОТО. Дубль Кейна. Англия и Хорватия устроили голевую перестрелку
Коуч сборной ДР Конго: «Сценарий игры помог нам, ведь мы рано пропустили»
Таблица ЧМ: Роналду и Ко потеряли очки. Какие шансы Португалии на плей-офф?
ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии по футболу видео голов и обзор сборная ДР Конго по футболу фото Жоау Невеш Педру Нету Йоан Висса Артур Масуаку Криштиану Роналду Роберто Мартинес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
Футбол | 17 июня 2026, 15:23 106
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций

В Ньоне состоится жеребьевка второго раунда квалификации ЛК

Гана – Панама. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 18 июня 2026, 02:10 0
Гана – Панама. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Гана – Панама. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча первого тура группы L чемпионата мира 2026

Четыре гола от трех львов. Англия переиграла Хорватию в боевом матче
Футбол | 18.06.2026, 01:03
Четыре гола от трех львов. Англия переиграла Хорватию в боевом матче
Четыре гола от трех львов. Англия переиграла Хорватию в боевом матче
Месси сравнялся с Клозе! Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Футбол | 17.06.2026, 06:20
Месси сравнялся с Клозе! Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Месси сравнялся с Клозе! Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
Футбол | 17.06.2026, 09:31
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
17.06.2026, 18:59 6
Бокс
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
16.06.2026, 17:19 2
Футбол
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
17.06.2026, 06:00 38
Футбол
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
16.06.2026, 10:14
Футбол
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
17.06.2026, 09:06
Другие виды
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
16.06.2026, 09:42 4
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
16.06.2026, 07:15 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
17.06.2026, 11:18
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем