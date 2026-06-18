ФОТО. Роналду на голодном пайке. Португалия не сумела обыграть ДР Конго
Матч стартового тура чемпионата мира 2026 завершился со счетом 1:1
Сборная Португалии упустила победу в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026, сыграв вничью с ДР Конго.
Поединок, который состоялся на стадионе Эн-Эр-Джи Стэдиум в Хьюстоне (штат Техас, США), завершился со счетом 1:1.
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Португальцы быстро вышли вперед. Уже на 6-й минуте Жоау Невеш открыл счет после передачи Педру Нету. Команда Роберто Мартинеса постоянно владела инициативой.
Однако перед перерывом африканская сборная сумела отыграться. На 45+5 минуте Йоан Висса после ассиста Артюра Масуаку восстановил равновесие.
Во втором тайме Португалия продолжала больше владеть мячом, но забить победный гол не сумела. В итоге команды поделили очки.
После первого тура в группе K Португалия и ДР Конго имеют по одному очку. В квартете также выступают сборные Узбекистана и Колумбии.
Чемпионат мира 2026. Группа K. 1-й тур, 17 июня 2026
Хьюстон (штат Техас, США), Эн-Эр-Джи Стэдиум
Португалия – ДР Конго – 1:1
Голы: Жоау Невеш, 6 – Йоан Висса, 45+5
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Жоау Невеш, 6 мин
ГОЛ! 1:1. Йоан Висса, 45+5 мин
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