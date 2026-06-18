Суперкомпьютер радикально изменил прогноз на победителя ЧМ-2026

Суперкомьютер Оpta после завершения первого тура ЧМ-2026 радикально изменил прогноз на победителя турнира.

Если до старта чемпионата мира фаворитом была сборная Испания, то после ничьей 0:0 с Кабо-Верде прогноз изменился в пользу сборной Франции.

Французам пока отдают 15,7% победы на турнире. Топ-3 главных фаворитов с одинаковыми показателями в 12?% замыкают национальные команды Аргентины и Англии.

Франция в первом туре одолела Сенегал, Англия была сильнее Хорватия, а Аргентина разобралась с Алжиром.