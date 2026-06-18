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Чемпионат мира
18 июня 2026, 15:35 | Обновлено 18 июня 2026, 15:55
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Суперкомпьютер радикально изменил прогноз на победителя ЧМ-2026

Opta отдает победу Франции

18 июня 2026, 15:35 | Обновлено 18 июня 2026, 15:55
1116
1 Comments
Суперкомпьютер радикально изменил прогноз на победителя ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Суперкомьютер Оpta после завершения первого тура ЧМ-2026 радикально изменил прогноз на победителя турнира.

Если до старта чемпионата мира фаворитом была сборная Испания, то после ничьей 0:0 с Кабо-Верде прогноз изменился в пользу сборной Франции.

Французам пока отдают 15,7% победы на турнире. Топ-3 главных фаворитов с одинаковыми показателями в 12?% замыкают национальные команды Аргентины и Англии.

Франция в первом туре одолела Сенегал, Англия была сильнее Хорватия, а Аргентина разобралась с Алжиром.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Все зрозуміло з цим супер-пупер комп'ютером, завтра в них буде Бразилія переможцем
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