Таблица ЧМ. Англия лидирует, Хорватия без очков. Шансы команд в группе L
Гана вырвала победу у Панамы, Кейн сделал дубль против команды Модрича
Сборная Ганы одержала минимальную победу над Панамой (1:0) в матче 1-го тура чемпионата мира 2026.
Поединок прошел на стадионе BMO Field в Торонто (Канада) и получился напряженным.
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Единственный гол в матче был забит в компенсированное время. На 90+5 минуте отличился Калеб Йиренки, принесший Гане три очка.
Ранее сборная Англии одержала победу над Хорватией (4:2) благодаря дублю Гарри Кейна в ворота команды, которой дирижировал Лука Модрич.
ЧМ-2026 Турнирная таблица группы L
- Англия, Гана (3 очка), Панама, Хорватия (по 0)
Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:
- Англия – 99%, Гана – 74%, Хорватия – 73%, Панама – 14%
Дальнейшее расписание матчей группы J
- 23 июня. Англия – Гана, Панама – Хорватия
- 27 июня. Панама – Англия, Хорватия – Гана
Чемпионат мира 2026. Группа L. 1-й тур
18 июня 2026. Торонто (Канада), BMO Field
02:00. Гана – Панама – 1:0
Гол: Калеб Йиренкьи, 90+5
Турнирная таблица
Видео гола и обзор матча
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