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Чемпионат мира
18 июня 2026, 14:47 | Обновлено 18 июня 2026, 15:11
229
0

Таблица ЧМ. Англия лидирует, Хорватия без очков. Шансы команд в группе L

Гана вырвала победу у Панамы, Кейн сделал дубль против команды Модрича

18 июня 2026, 14:47 | Обновлено 18 июня 2026, 15:11
229
0
Таблица ЧМ. Англия лидирует, Хорватия без очков. Шансы команд в группе L
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич и Гарри Кейн
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Сборная Ганы одержала минимальную победу над Панамой (1:0) в матче 1-го тура чемпионата мира 2026.

Поединок прошел на стадионе BMO Field в Торонто (Канада) и получился напряженным.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче был забит в компенсированное время. На 90+5 минуте отличился Калеб Йиренки, принесший Гане три очка.

Ранее сборная Англии одержала победу над Хорватией (4:2) благодаря дублю Гарри Кейна в ворота команды, которой дирижировал Лука Модрич.

ЧМ-2026 Турнирная таблица группы L

  • Англия, Гана (3 очка), Панама, Хорватия (по 0)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

  • Англия – 99%, Гана – 74%, Хорватия – 73%, Панама – 14%

Дальнейшее расписание матчей группы J

  • 23 июня. Англия – Гана, Панама – Хорватия
  • 27 июня. Панама – Англия, Хорватия – Гана

Чемпионат мира 2026. Группа L. 1-й тур

18 июня 2026. Торонто (Канада), BMO Field

02:00. Гана – Панама – 1:0

Гол: Калеб Йиренкьи, 90+5

Турнирная таблица

Видео гола и обзор матча

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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