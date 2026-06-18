ФОТО. Сборная Ганы вырвала победу у Панамы, забив гол на 90+5 минуте
Победный гол в компенсированное время провел Калеб Йиренки
Сборная Ганы одержала минимальную победу над Панамой (1:0) в матче 1-го тура чемпионата мира 2026.
Поединок прошел на стадионе BMO Field в Торонто (Канада) и получился напряженным.
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Первый тайм завершился без забитых мячей, а после перерыва игра обострилась. Панама больше владела мячом и чаще атаковала, однако реализовать свои моменты не смогла.
Единственный гол в матче был забит в компенсированное время. На 90+5-й минуте отличился Калеб Йиренки, принесший Гане три очка.
После стартового тура Гана имеет 3 очка (как и Англия), а Панама остается без набранных баллов (как и Хорватия).
Чемпионат мира 2026. Группа L. 1-й тур
18 июня 2026. Торонто (Канада), BMO Field
02:00. Гана – Панама – 1:0
Гол: Калеб Йиренки, 90+5
Турнирная таблица
Видео гола и обзор матча
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