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Чемпионат мира
18 июня 2026, 14:23 | Обновлено 18 июня 2026, 15:11
132
0

ФОТО. Сборная Ганы вырвала победу у Панамы, забив гол на 90+5 минуте

Победный гол в компенсированное время провел Калеб Йиренки

18 июня 2026, 14:23 | Обновлено 18 июня 2026, 15:11
132
0
ФОТО. Сборная Ганы вырвала победу у Панамы, забив гол на 90+5 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Ганы одержала минимальную победу над Панамой (1:0) в матче 1-го тура чемпионата мира 2026.

Поединок прошел на стадионе BMO Field в Торонто (Канада) и получился напряженным.

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Первый тайм завершился без забитых мячей, а после перерыва игра обострилась. Панама больше владела мячом и чаще атаковала, однако реализовать свои моменты не смогла.

Единственный гол в матче был забит в компенсированное время. На 90+5-й минуте отличился Калеб Йиренки, принесший Гане три очка.

После стартового тура Гана имеет 3 очка (как и Англия), а Панама остается без набранных баллов (как и Хорватия).

Чемпионат мира 2026. Группа L. 1-й тур

18 июня 2026. Торонто (Канада), BMO Field

02:00. Гана – Панама – 1:0

Гол: Калеб Йиренки, 90+5

Турнирная таблица

Видео гола и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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