Таблица ЧМ. Англия захватила лидерство в группе. Каковы шансы на плей-офф?

Сборная Англии одержала победу над Хорватией (4:2) в матче 1-го тура чемпионата мира 2026.

Поединок прошел на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (штат Техас, США) и стал одним из самых результативных в первом туре ЧМ-2026.

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В первом тайме у Англии дубль оформил Гарри Кейн, но Мартин Батурина и Петар Муса дважды сравнивали счет (2:2).

После перерыва победу сборной Англии принесли голы, которые забили Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд (4:2).

После стартового тура Англия возглавляет группу L (3 пункта). Хорватия остается без очков. В другом матче тура встречаются Гана и Панама.

ЧМ-2026 Турнирная таблица группы L

Англия (3 очка), Гана, Панама, Хорватия (по 0)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

Англия – 100%, Хорватия – 87%, Гана – 50%, Панама – 20%

Дальнейшее расписание матчей группы J

17 июня. Гана – Панама

23 июня. Англия – Гана, Панама – Хорватия

27 июня. Панама – Англия, Хорватия – Гана

Чемпионат мира 2026. Группа L. 1-й тур, 17 июня 2026

Арлингтон (штат Техас, США), AT&T Stadium

Англия – Хорватия – 4:2

Голы: Гарри Кейн, 12 (пен), 42, Джуд Беллингем, 47, Маркус Рэшфорд, 85 – Мартин Батурина, 36, Петар Муса, 45+5

Видео голов и обзор матча

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