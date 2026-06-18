Таблица ЧМ. Англия захватила лидерство в группе. Каковы шансы на плей-офф?
Сборная Англии в 1-м туре нанесла поражение Хорватии со счетом 4:2
Сборная Англии одержала победу над Хорватией (4:2) в матче 1-го тура чемпионата мира 2026.
Поединок прошел на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (штат Техас, США) и стал одним из самых результативных в первом туре ЧМ-2026.
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В первом тайме у Англии дубль оформил Гарри Кейн, но Мартин Батурина и Петар Муса дважды сравнивали счет (2:2).
После перерыва победу сборной Англии принесли голы, которые забили Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд (4:2).
После стартового тура Англия возглавляет группу L (3 пункта). Хорватия остается без очков. В другом матче тура встречаются Гана и Панама.
ЧМ-2026 Турнирная таблица группы L
- Англия (3 очка), Гана, Панама, Хорватия (по 0)
Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:
- Англия – 100%, Хорватия – 87%, Гана – 50%, Панама – 20%
Дальнейшее расписание матчей группы J
- 17 июня. Гана – Панама
- 23 июня. Англия – Гана, Панама – Хорватия
- 27 июня. Панама – Англия, Хорватия – Гана
Чемпионат мира 2026. Группа L. 1-й тур, 17 июня 2026
Арлингтон (штат Техас, США), AT&T Stadium
Англия – Хорватия – 4:2
Голы: Гарри Кейн, 12 (пен), 42, Джуд Беллингем, 47, Маркус Рэшфорд, 85 – Мартин Батурина, 36, Петар Муса, 45+5
Видео голов и обзор матча
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