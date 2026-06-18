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Англия
18 июня 2026, 03:35 | Обновлено 18 июня 2026, 03:48
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Таблица ЧМ. Англия захватила лидерство в группе. Каковы шансы на плей-офф?

Сборная Англии в 1-м туре нанесла поражение Хорватии со счетом 4:2

18 июня 2026, 03:35 | Обновлено 18 июня 2026, 03:48
92
0
Таблица ЧМ. Англия захватила лидерство в группе. Каковы шансы на плей-офф?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Англии одержала победу над Хорватией (4:2) в матче 1-го тура чемпионата мира 2026.

Поединок прошел на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (штат Техас, США) и стал одним из самых результативных в первом туре ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме у Англии дубль оформил Гарри Кейн, но Мартин Батурина и Петар Муса дважды сравнивали счет (2:2).

После перерыва победу сборной Англии принесли голы, которые забили Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд (4:2).

После стартового тура Англия возглавляет группу L (3 пункта). Хорватия остается без очков. В другом матче тура встречаются Гана и Панама.

ЧМ-2026 Турнирная таблица группы L

  • Англия (3 очка), Гана, Панама, Хорватия (по 0)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

  • Англия – 100%, Хорватия – 87%, Гана – 50%, Панама – 20%

Дальнейшее расписание матчей группы J

  • 17 июня. Гана – Панама
  • 23 июня. Англия – Гана, Панама – Хорватия
  • 27 июня. Панама – Англия, Хорватия – Гана

Чемпионат мира 2026. Группа L. 1-й тур, 17 июня 2026

Арлингтон (штат Техас, США), AT&T Stadium

Англия – Хорватия – 4:2

Голы: Гарри Кейн, 12 (пен), 42, Джуд Беллингем, 47, Маркус Рэшфорд, 85 – Мартин Батурина, 36, Петар Муса, 45+5

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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