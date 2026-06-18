ФОТО. Дубль Кейна. Англия и Хорватия устроили голевую перестрелку

Сборная Англии одержала победу над Хорватией (4:2) в матче 1-го тура чемпионата мира 2026.

Поединок прошел на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (штат Техас, США) и стал одним из самых результативных в первом туре.

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Англия активно начала встречу и уже на 12-й минуте открыла счет, Гарри Кейн реализовал пенальти. Хорватия быстро ответила, на 36-й минуте Мартин Батурина сравнял счет после передачи Петара Сучича.

До перерыва команды еще раз обменялись голами. На 42-й минуте Кейн оформил дубль после передачи Деклана Райса, но в компенсированное время первого тайма Петар Муса после ассиста Ивана Перишича установил на табло счет 2:2.

Во втором тайме инициативой владела Англия. На 47-й минуте Джуд Беллингем вывел команду вперед после передачи Эллиотта Андерсона. Окончательную точку в матче поставил Маркус Рэшфорд на 85-й минуте, замкнув передачу Букайо Сака (4:2).

После стартового тура Англия возглавляет группу L (3 пункта). Хорватия остается без очков. В другом матче тура встречаются Гана и Панама.

Чемпионат мира 2026. Группа L. 1-й тур, 17 июня 2026

Арлингтон (штат Техас, США), AT&T Stadium

Англия – Хорватия – 4:2

Голы: Гарри Кейн, 12 (пен), 42, Джуд Беллингем, 47, Маркус Рэшфорд, 85 – Мартин Батурина, 36, Петар Муса, 45+5

Турнірна таблиця

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Гарри Кейн, 12 мин (пен)

ГОЛ! 1:1. Мартин Батурина, 36 мин

ГОЛ! 2:1. Гарри Кейн, 42 мин

ГОЛ! 2:2. Петар Муса, 45+5 мин

ГОЛ! 3:2. Джуд Беллингем, 47 мин

ГОЛ! 4:2. Маркус Рэшфорд, 85 мин

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