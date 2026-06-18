ФОТО. Дубль Кейна. Англия и Хорватия устроили голевую перестрелку
Зрители матча 1-го тура ЧМ-2026 в Арлингтоне увидели 6 забитых мячей
Сборная Англии одержала победу над Хорватией (4:2) в матче 1-го тура чемпионата мира 2026.
Поединок прошел на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (штат Техас, США) и стал одним из самых результативных в первом туре.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Англия активно начала встречу и уже на 12-й минуте открыла счет, Гарри Кейн реализовал пенальти. Хорватия быстро ответила, на 36-й минуте Мартин Батурина сравнял счет после передачи Петара Сучича.
До перерыва команды еще раз обменялись голами. На 42-й минуте Кейн оформил дубль после передачи Деклана Райса, но в компенсированное время первого тайма Петар Муса после ассиста Ивана Перишича установил на табло счет 2:2.
Во втором тайме инициативой владела Англия. На 47-й минуте Джуд Беллингем вывел команду вперед после передачи Эллиотта Андерсона. Окончательную точку в матче поставил Маркус Рэшфорд на 85-й минуте, замкнув передачу Букайо Сака (4:2).
После стартового тура Англия возглавляет группу L (3 пункта). Хорватия остается без очков. В другом матче тура встречаются Гана и Панама.
Чемпионат мира 2026. Группа L. 1-й тур, 17 июня 2026
Арлингтон (штат Техас, США), AT&T Stadium
Англия – Хорватия – 4:2
Голы: Гарри Кейн, 12 (пен), 42, Джуд Беллингем, 47, Маркус Рэшфорд, 85 – Мартин Батурина, 36, Петар Муса, 45+5
Турнірна таблиця
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Гарри Кейн, 12 мин (пен)
ГОЛ! 1:1. Мартин Батурина, 36 мин
ГОЛ! 2:1. Гарри Кейн, 42 мин
ГОЛ! 2:2. Петар Муса, 45+5 мин
ГОЛ! 3:2. Джуд Беллингем, 47 мин
ГОЛ! 4:2. Маркус Рэшфорд, 85 мин
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юрий Савенко продлил соглашение со SkyUp Futsal
Гарри стал рекордсменом турнира