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  4. ПСЖ и Челси нацелились на трансфер одного из лучших голкиперов Европы
Франция
18 июня 2026, 13:57 |
591
0

ПСЖ и Челси нацелились на трансфер одного из лучших голкиперов Европы

Клубы из Англии и Франции заинтересованы в услугах португальского вратаря Диогу Кошты

18 июня 2026, 13:57 |
591
0
ПСЖ и Челси нацелились на трансфер одного из лучших голкиперов Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Кошта
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Один из лучших голкиперов Европы Диогу Кошта может покинуть клуб во время трансферного окна и продолжить карьеру в чемпионатах Франции или Англии.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересованы английский «Челси» и французский ПСЖ, которые намерены усилить вратарскую линию перед стартом в новом сезоне.

По информации португальского издания Record, за трансфер Кошты придется заплатить 60 миллионов евро. Подписать вратаря попросил лично главный тренер лондонского клуба Хаби Алонсо.

В прошлом сезоне Диогу провел 49 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых пропустил 27 мячей и 26 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.

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Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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