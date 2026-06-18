ПСЖ и Челси нацелились на трансфер одного из лучших голкиперов Европы

Один из лучших голкиперов Европы Диогу Кошта может покинуть клуб во время трансферного окна и продолжить карьеру в чемпионатах Франции или Англии.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересованы английский «Челси» и французский ПСЖ, которые намерены усилить вратарскую линию перед стартом в новом сезоне.

По информации португальского издания Record, за трансфер Кошты придется заплатить 60 миллионов евро. Подписать вратаря попросил лично главный тренер лондонского клуба Хаби Алонсо.

В прошлом сезоне Диогу провел 49 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых пропустил 27 мячей и 26 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.