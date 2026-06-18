ПСЖ и Челси нацелились на трансфер одного из лучших голкиперов Европы
Клубы из Англии и Франции заинтересованы в услугах португальского вратаря Диогу Кошты
Один из лучших голкиперов Европы Диогу Кошта может покинуть клуб во время трансферного окна и продолжить карьеру в чемпионатах Франции или Англии.
В услугах 26-летнего футболиста заинтересованы английский «Челси» и французский ПСЖ, которые намерены усилить вратарскую линию перед стартом в новом сезоне.
По информации португальского издания Record, за трансфер Кошты придется заплатить 60 миллионов евро. Подписать вратаря попросил лично главный тренер лондонского клуба Хаби Алонсо.
В прошлом сезоне Диогу провел 49 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых пропустил 27 мячей и 26 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.
🚨 Chelsea continue to monitor Porto goalkeeper Diogo Costa as they search for a long-term solution between the posts.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 17, 2026
The Portugal international heads into the World Cup as one of the highest-rated goalkeepers in the tournament after an impressive season for Porto.
Porto value… pic.twitter.com/sWgpUnXspJ
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